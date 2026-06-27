Presidente Petro acató escrutinio que dio como ganador de las elecciones a Abelardo de la Espriella
El presidente Gustavo Petro también aseguró que está listo para la “transición democrática” y el desarrollo del empalme.
En un comunicado oficial, el presidente Gustavo Petro informó que acata el escrutinio que dio como ganador de las elecciones presidenciales a Abelardo de la Espriella y que está listo para la “transición democrática” y el desarrollo del empalme.
Noticia en desarrollo...
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio