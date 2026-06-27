Presidente Petro acató escrutinio que dio como ganador de las elecciones a Abelardo de la Espriella

Imagen de referencia. Gustavo Petro (izquierda) - Abelardo De La Espriella (derecha) - Edificio de gobierno (centro): Getty Images.

En un comunicado oficial, el presidente Gustavo Petro informó que acata el escrutinio que dio como ganador de las elecciones presidenciales a Abelardo de la Espriella y que está listo para la “transición democrática” y el desarrollo del empalme.

Noticia en desarrollo...

Ampliar Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: