MinDefensa sobre audios de Danilo Rueda y Clan del Golfo: si se comprueba, “es un delito”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la polémica por los audios entre el excomisionado de Paz, Danilo Rueda y alias ‘Jerónimo’, del Clan del Golfo, en los que se habría hablado de frenar operaciones de la Fuerza Pública contra esa estructura criminal.

“De llegar a ser ciertas esas afirmaciones, no es irrespeto solamente con la Fuerza Pública. Es un delito. Se está promoviendo la acción criminal”, dijo Sánchez.

El jefe de la cartera de Defensa también señaló que serán las autoridades competentes las que deberán verificar la autenticidad de esas grabaciones y establecer si hubo conductas delictivas.

“Serán las autoridades las que decidan la veracidad y confirmen los delitos en que haya ocurrido”, agregó.

Sánchez también aseguró que, durante su gestión como ministro de Defensa, no ha recibido ninguna orden ilegal desde la Presidencia de la República.

“Durante el tiempo que he estado, puedo asegurar que no hemos recibido ninguna orden contraria a la Constitución y la ley por parte del señor presidente de la República”, afirmó.

El ministro agregó que las decisiones tomadas desde esa cartera se han adoptado conforme a las facultades legales y los procedimientos del Ministerio de Defensa: “Las decisiones que se han tomado han sido acorde a las facultades y a los procesos que tenemos en el Ministerio de Defensa”, puntualizó.

La respuesta del ministro se da luego de la controversia por los audios atribuidos a Danilo Rueda, en los que se menciona la expresión “juguemos a los congelados” durante conversaciones con alias ‘Jerónimo’, del Clan del Golfo, frase que desató cuestionamientos sobre posibles compromisos para frenar acciones de la Fuerza Pública.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: