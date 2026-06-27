José Manuel Restrepo fue designado por De la Espriella como director del empalme anticorrupción
Según el presidente electo Abelardo de la Espriella, su vicepresidente designado tendrá como misión “garantizar una transición transparente, identificar riesgos para los recursos públicos y sentar las bases de una administración íntegra y eficiente”.
El vicepresidente electo José Manuel Restrepo fue designado por Abelardo de la Espriella como director del empalme anticorrupción.
“Tendrá como misión garantizar una transición transparente, identificar riesgos para los recursos públicos y sentar las bases de una administración íntegra y eficiente”, señaló el equipo de De la Espriella.
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...