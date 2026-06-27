José Manuel Restrepo fue designado por De la Espriella como director del empalme anticorrupción

José Manuel Restrepo (izquierda) y Abelardo de la Espriella (derecha). Foto: Getty Images. / Long Visual Press

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo fue designado por Abelardo de la Espriella como director del empalme anticorrupción.

“Tendrá como misión garantizar una transición transparente, identificar riesgos para los recursos públicos y sentar las bases de una administración íntegra y eficiente”, señaló el equipo de De la Espriella.