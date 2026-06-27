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27 jun 2026 Actualizado 13:30

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Política

José Manuel Restrepo fue designado por De la Espriella como director del empalme anticorrupción

Según el presidente electo Abelardo de la Espriella, su vicepresidente designado tendrá como misión “garantizar una transición transparente, identificar riesgos para los recursos públicos y sentar las bases de una administración íntegra y eficiente”.

José Manuel Restrepo (izquierda) y Abelardo de la Espriella (derecha). Foto: Getty Images.

José Manuel Restrepo (izquierda) y Abelardo de la Espriella (derecha). Foto: Getty Images. / Long Visual Press

José Manuel Restrepo (izquierda) y Abelardo de la Espriella (derecha). Foto: Getty Images.
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El vicepresidente electo José Manuel Restrepo fue designado por Abelardo de la Espriella como director del empalme anticorrupción.

“Tendrá como misión garantizar una transición transparente, identificar riesgos para los recursos públicos y sentar las bases de una administración íntegra y eficiente”, señaló el equipo de De la Espriella.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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