Foster Martinson, presunto asesino de Natalia Villalba Angarita, fue capturado en Ecuador

Justicia

La Fiscalía General de la Nación informó que fue capturado en el Aeropuerto Internacional de Quito (Ecuador) el ciudadano británico Foster Martinson, señalado como el presunto responsable del homicidio de Natalia Villalba Angarita, de 36 años.

El crimen de la modelo y diseñadora gráfica ocurrió el pasado 18 de junio en un apartamento ubicado en el barrio El Chicó, en el norte de Bogotá.

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De acuerdo con la investigación, Foster Martinson habría intentado ocultar el cadáver al esconderlo en una maleta.

La captura del ciudadano británico se produjo en cumplimiento de una orden emitida por un fiscal de la Seccional Bogotá y de una notificación roja de Interpol.

“Foster Martinson sería el responsable de causarle la muerte a una mujer de 36 años el pasado 18 de junio, en un apartamento ubicado en el barrio El Chicó, en el norte de Bogotá”, detalló la Fiscalía.

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¿Qué dice el expediente?

Según la Fiscalía, el ciudadano británico habría ingresado al apartamento donde se encontraba la víctima y la agredió hasta causarle la muerte.

“Las evidencias obtenidas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) dan cuenta de que Foster Martinson presuntamente ingresó al inmueble en el que se encontraba la víctima sola, la agredió físicamente hasta causarle la muerte y manipuló el cuerpo para introducirlo en una maleta. Posteriormente, ejecutó diversas maniobras dirigidas a ocultar lo ocurrido, alterar la escena de los hechos y huyó del lugar”.

Buscan extraditarlo a Colombia para que responda por feminicidio agravado

Foster Martinson será judicializado en Colombia por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

La Fiscalía confirmó que ya iniciaron los trámites para solicitar su extradición y lograr que responda ante la justicia colombiana por el crimen de la cucuteña.

“La Fiscalía General de la Nación realizará los trámites para garantizar que el extranjero sea puesto a disposición y se logre la judicialización en Colombia por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio”, detalló el ente acusador.

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Según se conoció, la captura fue posible gracias al trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia, Interpol Colombia y las autoridades de Ecuador.