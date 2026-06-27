Abelardo de la Espriella despachará desde La Guajira en su primera semana como presidente

Abelardo de la Espriella en La Guajira. Foto: cortesía.

Tras su posesión como presidente de Colombia el próximo 7 de agosto, Abelardo de la Espriella trasladará su despacho a La Guajira durante su primera semana de gobierno.

Según confirmaron fuentes a Caracol Radio, De la Espriella estará instalado en el departamento con el objetivo de conocer de primera mano las problemáticas de la región y revisar las necesidades urgentes.

Así pues, De la Espriella se hospedará en la Casa de Gobierno de La Guajira, una vivienda colonial.

Desde allí, adelantará reuniones y visitas en para revisar temas relacionados con la situación social y las condiciones de vida de los habitantes del departamento.

Éste recordar que De La Espriella ya había asegurado durante su campaña que esperaba priorizar las regiones y que iba a gobernar cada semana desde un departamento distinto con Puestos de Mando Unificado (PMU).