Abelardo de la Espriella despachará desde La Guajira en su primera semana como presidente
Ese recordar que De La Espriella ya había asegurado que gobernará desde un departamento distinto cada semana.
Tras su posesión como presidente de Colombia el próximo 7 de agosto, Abelardo de la Espriella trasladará su despacho a La Guajira durante su primera semana de gobierno.
Según confirmaron fuentes a Caracol Radio, De la Espriella estará instalado en el departamento con el objetivo de conocer de primera mano las problemáticas de la región y revisar las necesidades urgentes.
Así pues, De la Espriella se hospedará en la Casa de Gobierno de La Guajira, una vivienda colonial.
Desde allí, adelantará reuniones y visitas en para revisar temas relacionados con la situación social y las condiciones de vida de los habitantes del departamento.
Éste recordar que De La Espriella ya había asegurado durante su campaña que esperaba priorizar las regiones y que iba a gobernar cada semana desde un departamento distinto con Puestos de Mando Unificado (PMU).
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...