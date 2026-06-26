Congresistas denuncian al concejal ‘El Gury’ por llamar a bombardear zonas donde ganó Iván Cepeda

Los congresistas del Pacto Histórico, Gabriel Becerra y Alex Flórez, denunciaron ante la Fiscalía General de la Nación al concejal de Medellín, Andrés ‘El Gury’ Rodríguez, por llamar a bombardear los territorios donde ganó Iván Cepeda a través del denominado “voto fusil”.

El representante Becerra aseguró que, como sobreviviente del exterminio contra la Unión Patriótica, espera que el ente acusador actúe con celeridad ante la denuncia interpuesta por el presunto delito de hostigamiento.

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“Quienes vivimos el exterminio político sabemos que los crímenes comienzan con la estigmatización y los discursos de odio. Le pregunto al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, ¿esa será la política frente a la oposición y a las regiones que no votaron por ustedes? ¿Regresarán el macartismo y la persecución política contra quienes pensamos diferente?“, dijo.

También advirtió que, desde la oposición, no van a permitir que “Colombia vuelva a transitar el camino del odio”.

“Nunca más el exterminio político, nunca más”, agregó a través de su cuenta de X, donde lamentó que el cabildante del Centro Democrático esté promoviendo la violencia contra cientos de ciudadanos que votaron por el candidato del Pacto Histórico.

Por su parte, el senador Flórez informó que su denuncia fue por los presuntos delitos de incitación a la violencia y al genocidio.

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Igualmente, le solicitó a la Procuraduría General de la Nación ampliar la investigación disciplinaria en contra de Rodríguez al considerar que estos hechos “son incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

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“En una democracia las diferencias políticas se enfrentan con argumentos, no promoviendo la violencia contra quienes piensan distinto. Ningún servidor público puede convertir la violencia en una herramienta de acción política”, señaló el congresista.