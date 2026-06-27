Esta es la fecha de pago de prima a pensionados militares: ¿Quiénes tienen derecho a recibirla?

En Colombia, de acuerdo con las cifras del Gobierno, hay alrededor de 2.2 millones de pensionados. La mayoría de ellos lograron pensionarse bajo el régimen de prima media, que es administrado por Colpensiones.

Los restantes se pensionaron por el régimen de Ahorro Individual con Solidaridad de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Pese a esto, no todas las personas pensionadas en el país logran estar cobijados con la mesada 14, es decir, la mesa adicional a la que algunos tienen derecho y que podrán recibir a mitad de año.

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Es importante resaltar que no se debe confundir la mesada 14 con la mesada adicional o mesada 13, la cual reciben todos los pensionados en diciembre y que se paga en los primeros 15 días del mes.

Esta retribución económica consiste en pagarle a los pensionados una mesada adicional, del mismo monto de la ordinaria antes de finalizar el mes de junio.

¿Quiénes reciben el pago?

Los beneficiaros del pago todos pensionados que actualmente tienen la mesada 14 y cumplen con los siguientes requisitos:

Toda persona que fue pensionada antes del 25 de julio de 2005 y su pensión no es superior a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

legales mensuales vigentes. Las personas que fueron pensionadas entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2011 y su pensión no es mayor a 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

legales mensuales vigentes. Veteranos que hicieron parte de la Fuerza pública y los civiles que hayan laborado en el sector Defensa.

De igual manera, para los pensionados que hicieron parte de la Fuerza Pública debe cumplir con ciertos requerimientos para acceder a la mesada 14. La norma explica que “son 20 años de servicio para militares y 25 para policías; si es vinculado al sector Defensa, tiene que haber prestado sus servicios antes del 1994″.

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¿Qué día pagan la prima a los pensionados militares en 2026?

Vale la pena aclarar que los pensionados que no hicieron parte de la Fuerza Pública, normalmente, reciben el pago a partir del 25 de junio, sin embargo, en el caso de los veteranos de las Fuerzas Militares, el desembolso depende de la entidad de previsión social a la que estén afiliados. Conozca las fechas, según la entidad:

¿Cuándo pagan la prima a los pensionados militares 2026?

Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) : pago de mesada adicional el 8 de julio .

: pago de mesada adicional . Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR): pago de la mesada adicional 7 de julio.

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