¿Qué pensionados no tienen derecho a la prima de junio 2026? Le explicamos las razones

Imagen de un adulto mayor sentado en una cama, sosteniendo su cabeza con la mano en la frente (Crédito: Getty Images) / Wavebreakmedia

La Ley 100 de 1993 estableció que los pensionados podían recibir un total de 14 pagos durante todo el año, de la misma manera que ocurre con los trabajadores dependientes con contrato laboral (12 meses laborales más 2 “primas”).

Sin embargo, en el caso de esta población, no se les llama a estos dos pagos adicionales prima, sino mesada. El decimotercer (13º) pago quedó estipulado bajo el artículo 50 de esta misma ley, el cual se paga junto con la mesada del mes de noviembre, alrededor de la primera quincena de diciembre.

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Por otro lado, la mesada de junio, también conocida como Mesada 14, quedó fijada bajo el artículo 142 de esta ley, la cual dice que aquellos:

“Cuyas pensiones se hubiesen causado y reconocido antes del primero (1º ) de enero de 1988 , tendrán derecho al reconocimiento y pago de treinta (30) días de la pensión que le corresponda a cada uno de ellos por el régimen respectivo.

Sin embargo, en 2005 se expidió un acto legislativo que fue revocando este derecho paulatinamente, al punto que una gran parte de los pensionados en Colombia solo tiene acceso a 13 de las 14 mesadas que habían quedado estipuladas.

¿Por qué se restringió el derecho a la mesada 14 en Colombia?

La reforma constitucional de 2004, impulsada por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ajustó las condiciones para el pago de pensiones en búsqueda de sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social, el cual necesitaba equilibrar el gasto para invertirlo en sectores como la salud, seguridad y educación.

“Por los motivos anteriormente expuestos, lo que busca la entrada en vigencia del acto legislativo en mención busca que el Sistema General de Pensiones reconozca únicamente trece (13) mesadas anuales, buscando así asegurar que este sistema sea sostenible y distributivo para cada uno de los colombianos” — Proyecto de acto legislativo. Exposición de motivos del acto legislativo. Por el cual se adiciona el artículo 48 de la constitución política.

Así, el acto legislativo consideró que ningún colombiano podría recibir más de 13 mesadas en un año, como medida para el fondeo de recursos que permitieran garantizar el pago de las asignaciones de retiro a quienes ya habían obtenido ese derecho.

Sin embargo, el mismo acto aclaró que ninguna de las personas que ya gozaban de la mesada 14 antes de julio de 2005 perdería tal derecho. Esto tampoco aplicó para los de la Fuerza Pública. La misma norma en su inciso 7 los eximió y dejó como régimen especial

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¿Qué pensionados no tienen derecho a prima en junio de 2026?

En principio, buena parte de los pensionados en Colombia no pueden adquirir la mesada 14 debido al acto legislativo 01 de 2005, que fijó restricciones para quienes pueden cobrar este beneficio. Estas son las personas que no aplican a esta mesada:

Personas con pensiones causadas antes del 25 de julio de 2005 que devengan más de 15 SMLMV.

que devengan más de 15 SMLMV. Personas con pensiones causadas entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2011 que superan los 3 SMLMV.

que superan los 3 SMLMV. Personas con pensiones causadas después del 31 de julio de 2011.

Sin embargo, cabe acotar que estas condiciones no aplican para la mesada 13.

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Senado avanza debates para restituir la mesada 14 a docentes pensionados

Recientemente, el proyecto de ley que busca regresar el derecho a la mesada 14 a los docentes en Colombia se encuentra en su sexto debate en el Senado de la República, necesitando dos discusiones más para su aprobación y sanción definitiva.

La propuesta establece que la Mesada 14 aplicará tanto para los docentes ya pensionados como para aquellos que accedan a este derecho en el futuro, incluyendo a sus beneficiarios. Este enfoque busca garantizar que todos los miembros del magisterio se beneficien de la restitución de este pago extraordinario anulado.

“Más de 164 mil profesores volverán a recibir la mesada 14 si el Congreso acompaña este proyecto que es apoyado por la mayoría de los partidos políticos”, aseguró el senador ponente Alejandro Carlos Chacón.

En ese sentido, el Gobierno espera que dichos debates puedan darse antes de la apertura de la próxima legislatura el 20 de julio.

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