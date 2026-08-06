SuperSalud denunció desvío de recursos: $180.000 millones en contratos para Mario Urán

Imagen de referencia | Fachada de sede de Famisanar EPS: Foto suministrada / Daniel Quintero: Colprensa.

Antes de dejar su cargo, el Superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero, reveló graves hallazgos de corrupción que afectan el bolsillo de los colombianos y la atención en los hospitales.

La denuncia principal se centra en un contrato irregular de 180.000 millones de pesos. Según la investigación, Mario Andrés Urán, vinculado a varios escándalos en el sector, habría solicitado este millonario contrato para la empresa Papeles Aurora a través de la EPS SOS.

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Para lograr este desvío, se habrían creado “oficinas paralelas de contratación” Las oficinas paralelas son redes delincuenciales clandestinas que manipulan la contratación pública en secreto, se dan órdenes a los interventores sobre a quién contratar y cómo usar el dinero, saltándose todos los controles legales.

Este “modelo” de negocio no se limitó a una sola empresa. La auditoría forense encontró que el mismo patrón se repitió con otras firmas como Efeso y Grief Services.

Además, se detectó que recursos que solo deben usarse para atender pacientes (la llamada UPC) fueron usados ilegalmente para garantizar créditos bancarios que terminaron beneficiando a socios privados.

“Porque quiero agregar que este patrón se repitió con otras sociedades, no solo con una Aurora, sino con Efeso y con Grief Service Services, este hallazgo fue considerado a nivel crítico y por tanto de las autoridades para que sea revisado” Añadió el superintendente.

El superintendente explicó que estos hallazgos son parte de una “culebra” de corrupción con muchas cabezas.

Entre los datos más impactantes que acompañan este caso, se encontró que el sistema pagó 1.4 billones de pesos por supuestos servicios prestados a más de 308.000 personas que ya habían fallecido.

“Es muy probable que a algún familiar fallecido le hayan facturado una cirugía o medicina que nunca recibió“, advirtió Gutiérrez y añade que EPS como Sura, Compensar y Coosalud encabezan la lista de estos pagos irregulares.

“No puse a nadie para que se robaran la plata de la salud”, afirmó el funcionario, asegurando que todas las pruebas ya fueron entregadas a la Fiscalía General de la Nación para que los responsables paguen por estos hechos.