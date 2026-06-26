Un año después de la tragedia del Puente Helicoidal, SuperTransporte pone sanción a empresa de bus

Más de un año después del accidente que enlutó al país en el Puente Helicoidal, en la vía que comunica a Calarcá con Cajamarca, la Superintendencia de Transporte interpusó una milolonaria sanción.

La entidad declaró administrativamente responsable a la empresa de transporte especial TRANS LOGYTOUR S.A.S., operadora del vehículo involucrado en el siniestro ocurrido el 24 de mayo de 2025, en el que murieron 10 personas y otras 11 resultaron heridas.

Como resultado de la investigación, la SuperTransporte impuso una multa de $211.745.700 y ordenó la cancelación de la habilitación de la empresa para prestar el servicio público de transporte especial, Pero, la decisión contempla un plazo de tres meses para que la compañía corrija las irregularidades detectadas durante el proceso administrativo.

No obstante, la sanción no determina responsabilidades penales por el accidente, sino que corresponde al ámbito administrativo y está relacionada con el cumplimiento de las obligaciones que tienen las empresas habilitadas para operar el servicio de transporte especial.

Las irregularidades encontradas

Entre los hallazgos más relevantes están la omisión y el reporte extemporáneo de información sobre las infracciones cometidas por sus conductores en el sistema VIGÍA, una herramienta utilizada para el seguimiento de las condiciones de seguridad en las empresas de transporte.

La entidad también encontró que TRANS LOGYTOUR entregó información incompleta sobre su Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) y no demostró haber diseñado e implementado de manera integral ese plan, considerado uno de los principales instrumentos para prevenir siniestros y gestionar los riesgos en la operación del transporte.

A estas irregularidades se sumaron inconsistencias relacionadas con el domicilio de la empresa. Según la SuperTransporte, la compañía registró una dirección que no correspondía a su sede principal y tampoco reportó oficialmente el cambio de domicilio ante las autoridades, como lo exige la regulación vigente.

Durante el proceso, la empresa argumentó que utilizaba oficinas virtuales debido a razones de seguridad y de orden público. Sin embargo, esos argumentos fueron desestimados por la superintendicia, que concluyó que existían suficientes elementos para declarar su responsabilidad administrativa.

Un proceso que comenzó tras la tragedia

La investigación fue abierta pocos días después del accidente, mediante una resolución expedida el 30 de mayo de 2025, con la que la Superintendencia formuló cargos contra la empresa para determinar si había incumplido las normas que regulan la prestación del servicio de transporte especial.

Tras analizar las pruebas y los descargos presentados por la compañía, la autoridad concluyó que las faltas fueron acreditadas y decidió imponer las sanciones correspondientes.

¿Qué implica la decisión?

Además de la multa económica, la SuperTransporte ordenó la cancelación de la habilitación de TRANS LOGYTOUR S.A.S., una medida que, de hacerse efectiva, impediría a la empresa continuar prestando el servicio público de transporte especial.

En ese orden de ideal, la resolución concede un plazo de tres meses para que la empresa subsane las deficiencias identificadas por la autoridad dentro del proceso administrativo.