¿Los practicantes reciben prima de servicios en 2026? Esto dice el Ministerio del Trabajo

Con la llegada del mes de junio, en Colombia también llega el primer pago de la prima de servicios a todos los trabajadores del país que estén vinculados a una empresa mediante un contrato laboral de manera formal o un acuerdo de subordinación directa con el contratante.

Dicho beneficio económico está amparado en el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), el cual se cancela en dos momentos a lo largo del año: el primero, el empleador tendrá como fecha límite el 30 de junio y la segunda y última cuota, según la legislación colombiana, debe ser remunerada hasta el 20 de diciembre.

¿Quiénes reciben la prima de servicios de junio en Colombia?

Las personas que se encuentren laborando bajo la modalidad de un contrato formal o un vínculo de subordinación directo con el empleador tendrán derecho a recibir la prima de servicios de junio en Colombia para 2026.

Esto incluye a los trabajadores oficiales y del sector privado de los distintos ámbitos del país. Asimismo, la ley 1788 de 2016 abarca a distintos beneficiarios que se encuentren laborando mediante vínculos especiales, tales como:

Trabajadores del servicio doméstico

Choferes de servicio familiar

Trabajadores por días

Trabajadores de fincas

En general, a quienes cumplan con las condiciones de empleado dependiente.

¿Los practicantes reciben prima de servicios en 2026?

Hasta el año 2025, los practicantes no estaban dentro de los beneficiados a los cuales les cubría la prima de servicios en Colombia. Sin embargo, con la entrada en vigor del artículo 21 de la Ley 2466 de 2025 (Reforma Laboral), el contrato de aprendizaje recuperó su carácter laboral especial, reconociéndoles a los aprendices los mismos derechos de un trabajador formal.

Para reglamentar su aplicación, el Ministerio de Trabajo expidió la Circular Externa 0083 del 18 de julio de 2025, precisando que los practicantes vinculados bajo Contrato de Aprendizaje y que se encuentren en etapa práctica tendrán derecho a los siguientes beneficios:

Dotación.

Auxilio de transporte.

Prima de servicios.

Cesantías.

Interés a las cesantías.

a las cesantías. Vacaciones.

Subsidio Familiar.

¿Cómo calcular la prima de servicios de junio?

Según lo informado por el Ministerio del Trabajo, la forma correcta para calcular la prima de servicios es cogiendo “el salario base por los días laborados y este resultado se divide en 360 (correspondiente a dos semestres del año). Si el trabajador laboró menos días, el procedimiento se debe hacer con el número de jornadas completadas”, indicó la entidad. O lo que es igual a:

(Salario mensual × Días trabajados) ÷ 360

Ejemplo con salario mínimo:

Es decir, si el dependiente devenga un salario minimo vital, que para 2026 equivale a $2.000.000 incluido el auxilio de transporte y la persona trabajó durante 6 meses, entre enero y junio, el valor a devengar por parte del empleador sería:

$2.000.000 (Salario mensual) x 180 (Días trabajados) ÷ 360 = 1.000.000

Sin embargo, las personas que se encuentren vinculadas bajo un contrato independiente, prestación de servicios o freelance no contarán dicho ingresoextra; ya que no existe relación laboral directa que les amerite recibir prestaciones sociales. Aquellos con salario integral no reciben la prima por separado, porque ya está incluida en ese pago.

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