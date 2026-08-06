Precio del café HOY 6 de agosto: El precio del grano cayó en el último reporte

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) publicó el precio oficial del café en Colombia para la jornada de hoy 6 de agosto, incluyendo el valor de carga, el kilogramo y la arroba. Estas cifras se actualizan diariamente una vez finaliza la sesión de la Bolsa de Nueva York (NYSE), mercado que sirve como referente para la cotización interna del grano.

El precio del café pergamino seco se determina a partir de variables como la cotización internacional del café y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano, factores que inciden directamente en los ingresos de los productores.

Por medio de la anterior, la Federación Nacional de Cafeteros establece diariamente un precio de referencia para la compra del café, con el propósito de brindar mayor estabilidad y transparencia en la comercialización del producto a nivel nacional.

Este es el precio del café en Colombia para HOY 6 de agosto de 2026.

Según el informe entregado por la Federación Nacional de Cafeteros, para este jueves 6 de agosto el precio del café en Colombia se cotiza en $2,170,000 COP por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.

De igual forma, se menciona dentro del documento que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este 6 de agosto se mantiene en $10.000 COP por kilogramo.

Con este nuevo reporte, el precio de la carga del café inició a la baja. Esto, comparado con el último reporte del miércoles 5 de agosto, la cotización cerró en los $2.205.000 COP por carga, por lo que el precio disminuyó unos $35.000 COP.

¿Cómo se establece la calidad del café?

La Federación Nacional de Cafeteros tiene el Factor de Rendimiento en 94 como medida estándar; sin embargo, se establecen indicadores de acuerdo a la calidad del grano y si hay más desperdicio.

Los valores de factor de rendimiento menores a 94 son considerados de mayor calidad y con un precio más elevado, teniendo como ejemplo al grano con FR 88 o FR 90, en el que los granos son pesados, limpios y con pocos defectos, lo que requiere menos kilos de pergamino.

Los valores de factor de rendimiento mayores a 94 son catalogados como producción de baja calidad, donde el grano puede estar inconsistente, con humedad y lleno de impurezas, lo que hace que se necesite más cantidad para llenar el saco.

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Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy, jueves 6 de agosto

En el informe realizado por la FNC, se incluyen también los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este 6 de agosto, en referencia FR 94:

Armenia: Carga: $2.170.500 | Kilo: $17.364 | Arroba: $217.050

Bogotá: Carga: $2.169.250 | Kilo: $17.354 | Arroba: $216.925

Bucaramanga: Carga: $2.168.875 | Kilo: $17.351 | Arroba: $216.888

Buga: Carga: $2.171.250 | Kilo: $17.370 | Arroba: $217.125

Chinchiná: Carga: $2.170.375 | Kilo: $17.363 | Arroba: $217.038

Cúcuta: Carga: $2.168.375 | Kilo: $17.347 | Arroba: $216.838

Ibagué: Carga: $2.169.625 | Kilo: $17.357 | Arroba: $216.963

Manizales: Carga: $2.170.375 | Kilo: $17.363 | Arroba: $217.038

Medellín: Carga: $2.169.625 | Kilo: $17.357 | Arroba: $216.963

Neiva: Carga: $2.168.750 | Kilo: $17.350 | Arroba: $216.875

Pamplona: Carga: $2.168.500 | Kilo: $17.348 | Arroba: $216.850

Pasto: Carga: $2.168.500 | Kilo: $17.348 | Arroba: $216.850

Pereira: Carga: $2.170.375 | Kilo: $17.363 | Arroba: $217.038

Popayán: Carga: $2.170.625 | Kilo: $17.365 | Arroba: $217.063

Santa Marta: Carga: $2.172.125 | Kilo: $17.377 | Arroba: $217.213

Valledupar: Carga: $2.169.750 | Kilo: $17.358 | Arroba: $216.975

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