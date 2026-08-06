Colombia registra 438 incendios forestales: UNGRD alerta primeros efectos del fenómeno de El Niño

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) advirtió que los incendios forestales registrados durante las últimas semanas son apenas el primer indicio de los efectos que traerá el fenómeno de El Niño 2026-2027 en Colombia.

Durante un balance presentado este miércoles, el director encargado de la entidad, Javier Pava, aseguró que la situación actual anticipa un panorama más complejo para lo que resta del año e incluso para los primeros meses de 2027.

“Lo que ha sucedido en estos días es el indicio de lo que va a suceder en el resto del año”, afirmó el funcionario.

Según explicó, el fenómeno no solo incrementará el riesgo de incendios forestales, sino además, evidentemente afectar la biodiversidad, los ecosistemas, la infraestructura, el abastecimiento de agua potable y la producción agrícola, además de aumentar el riesgo de racionamientos en algunas zonas del país.

El balance de la emergencia

Entre el 16 de junio y el 6 de agosto, la UNGRD reportó 438 incendios forestales en 191 municipios de 19 departamentos.

La emergencia deja:

7.153 hectáreas de cobertura vegetal afectadas.

de cobertura vegetal afectadas. 11 personas heridas.

17 personas afectadas.

Cuatro familias damnificadas.

El departamento con mayor número de emergencias es Tolima, con 140 incendios en 38 municipios, seguido por Cundinamarca, con 89 incendios en 32 municipios, y Valle del Cauca, con 43 emergencias en 21 municipios.

Actualmente permanecen nueve incendios activos, cuatro de ellos ya controlados. Uno de los operativos más complejos continúa en el municipio de San Luis, Tolima, donde trabajan brigadas terrestres y helicópteros con sistema Bambi Bucket para contener las llamas.

¿Por qué se están presentando tantos incendios?

Durante la rueda de prensa, el director encargado de la UNGRD explicó que, aunque algunos incendios tienen origen en acciones humanas, la mayoría están asociados a las condiciones generadas por el fenómeno de El Niño.

El funcionario señaló que las altas temperaturas, la intensa radiación solar y la disminución de las lluvias han creado un escenario propicio para la propagación del fuego en varias regiones del país.

“La mayoría están asociados a los temas del fenómeno del Niño... La situación de hoy nos muestra lo que va a ser el fenómeno del Niño hacia finales del año”, aseguró Pava.

IDEAM mantiene alerta roja

Durante el Comité Nacional para el Manejo de Desastres, el IDEAM informó que gran parte del país permanece en alerta roja por altas temperaturas, especialmente en La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Norte de Santander, Santander, Casanare, Vichada y Guainía.

La entidad también advirtió que estas condiciones aumentan el riesgo de incendios forestales y pueden generar golpes de calor y otras afectaciones para la salud de la población.

La UNGRD insiste en financiar el Decreto de Desastre

Con este panorama, la UNGRD reiteró el llamado al gobierno entrante para garantizar la financiación del Decreto 802 de 2026, mediante el cual fue declarada la situación de desastre nacional para anticipar los efectos del fenómeno de El Niño.

Según Javier Pava, los incendios registrados hasta ahora demuestran la necesidad de poner en marcha las acciones contempladas en esa declaratoria.

“Volvemos a insistir al gobierno entrante en que este proyecto de declaratoria de desastre sea financiado, porque allí hay acciones estratégicas para muchas poblaciones del país, especialmente las más vulnerables”, señaló.

¿Qué acciones está adelantando la UNGRD?

La entidad informó que mantendrá activados todos los protocolos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para responder a las emergencias que puedan presentarse durante los próximos meses.

Entre las medidas anunciadas están:

Mantener operaciones terrestres y apoyo aéreo para controlar incendios forestales.

Coordinar la respuesta con alcaldías y gobernaciones.

Fortalecer las capacidades de los cuerpos oficiales y voluntarios de bomberos.

Mantener activos los planes de contingencia en los municipios con mayor riesgo.

Continuar el monitoreo permanente de las condiciones climáticas junto con el IDEAM.

La UNGRD insistió en que el país debe prepararse para una temporada seca más intensa, pues las proyecciones indican que el fenómeno de El Niño podría extenderse hasta el primer trimestre de 2027, con impactos sobre el abastecimiento de agua, la agricultura, los ecosistemas y el riesgo de nuevos incendios forestales.