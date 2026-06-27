Colpensiones no atenderá ni presencial ni virtualmente durante 6 días por mantenimiento tecnológico

Desde este sábado 27 de junio hasta el próximo jueves 2 de julio, Colpensiones, la entidad pública de pensiones, no tendrá atención al público ni presencial ni virtualmente debido a “la ejecución de mantenimientos preventivos y actualizaciones en la plataforma tecnológica”.

Es decir, no prestará servicio en ningún punto de atención a nivel nacional ni a través de los canales no presenciales (sede electrónica, App, Contact Center).

Nuevamente, la entidad restablecerá el servicio el viernes 3 de julio de 2026 en el horario habitual.

Para algunos expertos consultados la situación es preocupante dado que hasta el próximo 16 de julio los colombianos que les faltan menos de 10 años para pensionarse se pueden cambiar de régimen debido a la ventana de oportunidad que abrió la reforma pensional.

Sin embargo, dado que durante estos días estará cerrado, los colombianos no tendrán la opción de hacer la doble asesoría, que es el requisito previo para poder trasladarse, ni cambiarse de régimen.

¿Quiénes pueden cambiar de régimen durante la ventana de oportunidad?

Desde julio de 2024, cuando se sancionó la nueva ley pensional (Ley 2381 de 2024) quedó abierta la posibilidad de traslado entre regímenes pensionales para cerca de 900 mil personas afiliadas en fondos de pensiones o en Colpensiones, que hacen parte del régimen de transición y tienen la edad requerida, es decir, mujeres con más de 47 años y más de 750 semanas cotizadas, y hombres con más de 52 años y al menos 900 semanas cotizadas (al 30 de junio de este año).

Asofondos señala que el plazo para realizar este proceso son dos años contados desde la sanción de la ley, es decir, hasta el 16 de julio de 2026.

Este proceso es completamente gratuito, no requiere de asesores legales, simplemente basta con que la persona programe su doble asesoría, tanto en la administradora pública, como en la privada. A través de este mecanismo, expertos de ambos regímenes le permitirán evaluar su situación y perspectivas pensionales de manera que tome una decisión informada y acorde con sus circunstancias.

¿Qué pasa si el trabajador había interpuesto demanda para poderse trasladar?

En ese caso, el trabajador debe seguir estos sencillos pasos:

Paso 1: debe solicitar la Doble Asesoría en su administradora, ya sea Colfondos, Porvenir, Protección o Skandia y en Colpensiones. No necesita abogado, ni hacer ningún pago para hacer eso. El proceso es gratuito.

Paso 2: debe tomar la mejor decisión, de acuerdo con la asesoría.

Paso 3: debe solicitar el traslado, si así lo decide.

Paso 4: al ser efectivo el traslado, las administradoras y afiliado envían una comunicación al juzgado que lleva el proceso, señalando que ya se encuentra trasladado, para que el juez pueda terminar el proceso por las vías procesales que permite la ley.