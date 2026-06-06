¿Es codeudor? Pilas, en estos casos lo pueden embargar según la ley en Colombia

Si es codeudor lo pueden embargar según la ley en Colombia | Getty Images

A lo largo de la vida, las personas tienden a trabajar y ahorrar para poder comprar bienes, sin embargo, no siempre alcanzan y toman de la decisión de pedir préstamos a una entidad bancaria.

En algunas ocasiones, dependiendo del monto, las entidades le exigen al solicitante del préstamo tener un codeudor o fiador.

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En Colombia, la persona conocida como codeudor o fiador, tiene la misma responsabilidad legal que el titular de la deuda.

Esto quiere decir que si la persona que solicitó el producto no paga, el codeudor deberá responder y, en caso de no hacerlo y entrar en mora, el acreedor podrá embargar los bienes.

¿En qué casos pueden embargar al codeudor?

La entidad o el acreedor puede embargar al codeudor al estar amparado por el Código Civil y el Código General del proceso (Ley 1564 de 2012).

Ante esto, el codeudor es un deudor solidario y la ley permite que también se le exija el pago total de la deuda por igual, así no haya disfrutado del dinero o beneficio.

Incumplimiento de la obligación: Ante cualquier retraso o mora en el pago, el acreedor (entidad, banco, cooperativa o persona natural), debe demandar al titular y codeudor.

Luego de esto, un juez deberá ordenar el embargo como medida preventiva mientras se resuelve el proceso o se paga la totalidad de la deuda.

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¿Cuáles son los bienes que le pueden embargar a un codeudor?

Salarios y pensiones: Solo se puede embargar la quinta parte de lo que supere el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV).

Por otra parte, en caso de que la deuda sea por alimentos o una cooperativa, le pueden embargar hasta el 50% de todo su salario, así gane el mínimo.

Cuentas bancarias: Un juez puede ordenar el congelamiento de cuentas de ahorros, corrientes, CDT o inversiones hasta cubrir la totalidad de la deuda más intereses y costos del proceso.

Bienes e inmuebles: Casas, apartamentos, locales, vehículos, fincas, terrenos o acciones que estén a nombre del codeudor.

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¿Qué bienes son inembargables?

La ley, por medio del Artículo 594 del Código General del Proceso, protege algunos de sus bienes, tales como:

Ropa.

Utensilios de cocina.

Muebles de uso personal indispensables.

Bienes declarados como patrimonio familiar.

Auxilios de cesantía.

Herramientas o maquinaria necesarias para su profesión u oficio.

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