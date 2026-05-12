Mesada 14 en junio 2026: ¿Quiénes son los únicos que reciben este pago y por qué? Pilas. Getty Images

En Colombia, con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se estableció la mesada 14 (una mesada adicional pagada en junio) con la cual los pensionados en Colombia recibían 14 pagos en el año, de la misma manera que ocurre con los trabajadores dependientes con contrato laboral.

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Sin embargo, durante el gobierno de Álvaro Uribe se expidió el Acto Legislativo 01 de 2005, el cual, con el propósito de garantizar la sostenibilidad del sistema pensional, suprimió la mesada 14, excepto para la fuerza pública y Presidencia.

Pese a la restricción a la mesada 14, el derecho adquirido por los pensionados se respetó en ciertos casos, mientras que, en la actualidad, avanza en el Congreso un proyecto de ley que reactivaría este beneficio para los docentes del país.

¿Quiénes tienen derecho a la mesada 14 en Colombia en 2026?

Así las cosas, con la reforma realizada al artículo 48 de la Constitución Política en 2005 y la Ley 100 de 1993, los grupos de pensionados que aún hoy reciben la mesada 14, que se pagará en junio de 2026, son los siguientes:

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Personas con pensiones causadas antes del 25 de julio de 2005 (mientras esta no supere los 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes, SMMLV).

(mientras esta no supere los 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes, SMMLV). Personas con pensiones causadas entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2011 (que no superen los 3 SMMLV).

(que no superen los 3 SMMLV). Fuerza pública: Militares, policías, retirados, pensionados por asignación de retiro, invalidez o sobreviviente, incluyendo algunos cargos civiles del sector Defensa.

Tenga en cuenta que, según la jurisprudencia vigente, todas las personas pensionadas después del 31 de julio de 2011 pierden el derecho a recibir la mesada 14.

¿Qué ha pasado con la mesada 14 para docentes?

En la actualidad, hace su curso en el Congreso de la República un proyecto de acto legislativo con el que se busca restituir la mesada 14 al régimen especial del magisterio en Colombia.

Mientras el proyecto lleva hasta el momento su sexto debate en el Senado, los docentes en Colombia en 2026 siguen teniendo las mismas condiciones antes descritas del sistema general para obtener la mesada 14, en cuanto a la fecha y los límites salariales establecidos.