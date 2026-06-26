Gobierno pidió renuncia del presidente de la Fiduprevisora

Caracol Radio conoció en primicia que en Casa de Nariño se firmó el decreto por medio del cual queda en firme la salida del presidente de la Fiduprevisora, Diego Andrés Salcedo Monsalve.

Salcedo, por su parte, le aseguró a esta emisora que, hasta el momento, no ha sido notificado de esta decisión.

Este viernes 26 de junio se reunió la junta directiva de la Fiduprevisora para nombrar a siete vicepresidentes, incluido al del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

Es preciso recordar que Salcedo le pidió la renuncia a Herman Bayona el pasado 19 de junio, quien durante siete meses ocupó la vicepresidencia del Fomag, el área de la Fiduprevisora que se encarga de manejar la salud de los maestros.

Cabe recordar que la salida de Bayona de la Vicepresidencia del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) tiene detrás una pelea por el poder de la poderosa Fiduprevisora. Caracol Radio pudo constatar que esa entidad había sido entregada como cuota política al Partido de La U y a algunos conservadores al arranque del Gobierno, con varios escándalos por el camino.

Desde hace tiempo hay nombres de poderosos políticos que han sido vinculados a esa entidad a través del expresidente Mauricio Marín, entre ellos los congresistas Wilmer Carrillo y Wadith Manzur, hoy preso por el caso de la UNGRD.

Luego de las denuncias públicas que hizo el propio presidente Gustavo Petro sobre presuntos manejos irregulares que llevaron a la salida del polémico Marín, la Fiduprevisora habría caído en manos de un grupo que milita hoy en el Pacto Histórico, pero con nexos en La U.

De hecho, recientemente se supo que Carrillo junto a la suspendida congresista Gloria Arizabaleta habrían puesto el acelerador a las investigaciones contra el jefe de Estado en la Comisión de Acusación de la Cámara, en respuesta a la decisión del mandatario de no mantener la representación burocrática allí. En todo caso, Arizabaleta ha dicho que no hay conexión entre esos hechos.

El nuevo rumbo

Fuentes de 6AM W adjudican la hoja de vida de Diego Salcedo a un grupo que lidera la representante electa Claudia Romero. Junto a ella estaría su esposo, el exconcejal de Bogotá David Ballén, quien fue además fallido candidato al Senado en las pasadas legislativas con aval del Frente Amplio, de Roy Barreras.

Conforme a esas mismas fuentes, los dos tendrían canal directo con Nelfy Melo, actual funcionaria de la Casa de Nariño, lo cual habría favorecido la llegada a la entidad de varias personas.

Este medio de comunicación le preguntó directamente a la congresista sobre su relación con el supuesto entramado. Romero negó cualquier participación y aseguró que no conoce al presidente Salcedo y que por eso no tendría que ver con su nombramiento.

La pelea del Pacto Histórico

Según una investigación de La Silla Vacía, la llegada de Claudia Romero a la lista del Pacto Histórico causó una dura pelea interna en esa colectividad en la cual terminó metido hasta el presidente Petro, quien se habría quejado ante el Comité Político por el veto que le pusieron a raíz de una alianza que hizo con el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Al final, salió elegida y empieza a cobrar protagonismo, sin haberse posesionado aún en el nuevo Congreso.

Sobre la salida de Bayona

Herman Bayona, vicepresidente del Fomag, entidad encargada de la salud de los maestros y que hace parte de de la Fiduprevisora, salió de la entidad por petición de Diego Salcedo.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, con Julio Sánchez Cristo, el ahora exfuncionario reveló en que su labor en la entidad se convirtió en un palo en la rueda “para toda una serie de estructura corrupta que se encuentra al interior del FOMAG en términos de prestaciones sociales y carteles que están buscando desfalcar los fondos del magisterio”.

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