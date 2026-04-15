Gobierno sacó a Vanessa Gallego de la Fiduprevisora en medio de denuncias y Fecode levantó el paro

Foto sede de la Fiduprevisora en Bogotá/ marcha de maestros de Caldas/ archivo Caracol Radio

Caracol Radio conoció en primicia el decreto con el que el Gobierno oficializa salida de Vanessa Gallego de la presidencia de la Fiduprevisora y encarga a Rosa Dory Chaparro, jefe jurídica del Ministerio de Hacienda

El cambio se da en medio de cuestionamientos y denuncias que ya están en la mira de los entes de control.

Paralelamente, Fecode aseguró a este medio que el paro termina hoy tras este hecho. Además, advirtieron que quedan a la espera de una nueva reunión para definir soluciones con los responsables del modelo de salud del magisterio.

Noticia en desarrollo...

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: