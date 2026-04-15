Gobierno sacó a Vanessa Gallego de la Fiduprevisora en medio de denuncias y Fecode levantó el paro
El cambio se da en medio de cuestionamientos y denuncias que ya están en la mira de los entes de control.
Caracol Radio conoció en primicia el decreto con el que el Gobierno oficializa salida de Vanessa Gallego de la presidencia de la Fiduprevisora y encarga a Rosa Dory Chaparro, jefe jurídica del Ministerio de Hacienda
El cambio se da en medio de cuestionamientos y denuncias que ya están en la mira de los entes de control.
Paralelamente, Fecode aseguró a este medio que el paro termina hoy tras este hecho. Además, advirtieron que quedan a la espera de una nueva reunión para definir soluciones con los responsables del modelo de salud del magisterio.
Noticia en desarrollo...
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio