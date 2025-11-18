Herman Bayona asume la vicepresidencia del FOMAG tras la salida de Aldo Cadena

Este martes, la presidenta encargada de la Fiduprevisora Rosa Dory Chaparro, posesionó a Herman Bayona, como nuevo vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), esto tras la salida anunciada de Aldo Cadena.

Bayona se desempeñó como presidente del colegio médico de Bogotá y vicepresidente de la Federación médica colombiana; y también ha sido líder gremial.

El nuevo vicepresidente es médico cirujano del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, y cuenta con más de 30 años de experiencia, además de una especialización en cirugía general de las universidades Libre de Colombia y de Buenos Aires en Argentina.

Herman, llega a consolidar el modelo de salud que beneficia a más de 800 mil usuarios, a su vez, lograr la eficiencia y eficacia en el reconocimiento de las prestaciones económicas, la transparencia en la contratación y garantizar el flujo de pago a los prestadores.

La salida anunciada de Aldo Cadena

Cabe recordar que recientemente el presidente Gustavo Petro, hizo un llamado de atención al saliente vicepresidente Aldo Cadena, luego evidenciar que, de acuerdo a cifras entregadas sobre el balance del sistema, el primer mandatario evidenció una presunta contratación fraudulenta, pues la red pasó de tener 840.000 afiliados a 819.000, y a su vez aumentó el valor promedio mensual del costo de salud, es decir los eventos, ya que pasó de $143.000 pesos a $404.000

“Veo un desastre financiero, no hay tarifario, cobran por eventos según contratos”, señaló el presidente de la república en un Consejo de Ministros.

Fue en ese momento, en que el primer mandatario, advirtió a Cadena, que si no era capaz de desarrollar la reforma a la salud en el modelo de los maestros, no podía seguir en el cargo, situación que hoy se hizo realidad.