Herman Bayona sale de la Vicepresidencia de Fomag: presidente de Fiduprevisora le pidió la renuncia

Este martes, 23 de junio, Caracol Radio conoció en primicia que Herman Bayona, vicepresidente del FOMAG, entidad encargada de toda la salud de los maestros y que, además, está a cargo de la Fiduprevisora, sale de la entidad, pues le pidieron su renuncia en las últimas horas.

Este medio conoció que fue, precisamente, el mismo presidente de la Fiduprevisora quien le pidió la renuncia.

“Palo en la rueda”

En esa línea, el mismo Herman Bayona habló en primicia con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo de Caracol Radio, para explicar toda la coyuntura que llevó a que se le pidiera la renuncia a su cargo en esa entidad del Estado.

Bayona, en su primera intervención, reveló en que su labor en la entidad se convirtió en un palo en la rueda “para toda una serie de estructura corrupta que se encuentra al interior del FOMAG en términos de prestaciones sociales y carteles que están buscando desfalcar los fondos del magisterio ”.

Además de “otras estructuras que ya de antaño vienen con el negocio de la salud”.

Denuncias previas

Adicionalmente, aunque no reveló los nombres de quienes liderarían el presunto cartel al interior del Fomag al que se refirió previamente, si aseguró que ya habían dejado una serie de denuncias ante la Fiscalía, ante la Contraloría, ante la Procuraduría, “y están en curso una gran cantidad de investigaciones”.

“De hecho, esta semana estábamos a punto de hacer la ampliación de la denuncia ante la Fiscalía y fue suspendida por un tema de la unidad de Fiscalía en ese momento, así que se supone que queda para dentro de dos semanas”, complementó.

Y así, reveló: “El fondo de esto fue descubierto precisamente con la salida del gerente jurídico nuestro, que también fue denunciado por ustedes, el doctor Salomón Figueroa, y pues era muy evidente que después de que ocurriera la salida de él y que pasara la ley de garantías, pues salieran el resto de las personas que estamos haciendo la tarea de transparentar el manejo de los recursos”.

“Me voy con la frente en alto”

Hacía el cierre del diálogo, Bayona subrayó que, a pesar de que le frustre no poder continuar, se va de la entidad con la “frente en alto” y, así mismo, con ”la tranquilidad de hacer las cosas de manera transparente y a conciencia".

¿Qué respondió la Fiduprevisora?

Diego Salcedo, presidente de la Fiduprevisora, también conversó con Caracol Radio para explicar la decisión y mencionó que esta misma fue administrativa “para organizar un poco la casa”.

Así mismo, que “a raíz de las alertas de la Procuraduría, la Contraloría, la Superintendencia de Salud y la Superintendencia Financiera sobre el modelo de salud que se ha venido tejiendo para los maestros, se tomó esta decisión que fue propia”.

Finalmente, reveló en primicia que también sale de la Fiduprevisora la vicepresidenta jurídica, Vanessa Gallego, quien llegó desde la época de Mauricio Marín y fue la presidenta encargada de de esa entidad durante determinado periodo de tiempo,

Escuche la entrevista completa a continuación:

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