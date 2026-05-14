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14 may 2026 Actualizado 01:41

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Economía

Diego Salcedo Monsalve sería el nuevo presidente de la Fiduprevisora

La hoja de vida del abogado fue publicada en la página de aspirantes de la Presidencia.

A presidir la Fiduprevisora llega Ricardo Castiblanco, economista, especialista en finanzas y con maestría en economía. Foto: Colprensa / ÁLVARO TAVERA

A presidir la Fiduprevisora llega Ricardo Castiblanco, economista, especialista en finanzas y con maestría en economía. Foto: Colprensa / ÁLVARO TAVERA

A presidir la Fiduprevisora llega Ricardo Castiblanco, economista, especialista en finanzas y con maestría en economía. Foto: Colprensa / ÁLVARO TAVERA
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Se vienen nuevamente cambios en la Fiduprevisora, una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda. El Gobierno publicó la hoja de vida en la página de aspirantes de la Presidencia de Diego Salcedo Monsalve para dirigir esta entidad.

Él llegaría en reemplazo de Dory Chaparro, jefe jurídica del Ministerio de Hacienda, quien asumió un encargo, tras la salida de Vanessa Gallego de la presidencia de la entidad. Gallego, quien continúa en la vicepresidencia jurídica.

(Puede leer: Denunciados por actos de corrupción arman sindicato para impedir despido)

Salcedo es abogado, especialista en regulación y gestión TIC y magíster en derecho.

Trabajó como asesor externo del Departamento Nacional de Planeación; estuvo vinculado por más de cuatro años en el Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

También trabajó en el Ministerio de Hacienda y en la Fiduciaria Central.

Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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