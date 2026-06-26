Reacciones a nombramiento de Lara con MinInterior: “Su lucha contra la corrupción será fundamental”

Hay reacciones del mundo político al nombramiento de Rodrigo Lara como nuevo ministro del Interior del gobierno electo de Abelardo de la Espriella.

Al respecto, José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, aseguró: “Su trayectoria, su firmeza en la defensa de las instituciones y su lucha constante contra la corrupción serán fundamentales para construir una relación transparente entre el Gobierno y el Congreso”.

Por su parte, el senador electo de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, dijo que confía que su gestión contribuirá a consolidar el proyecto político de Abelardo de la Espriella.

“Sin duda la designación de Rodrigo Lara como Ministro del Interior de la Patria Milagro es un acierto. Confiamos en que su gestión contribuirá a consolidar el proyecto político que millones de colombianos respaldaron en las urnas“, señaló.

También hubo reacción del Centro Democrático, que ya se declaró como partido de Gobierno, y aseguraron que desde esa colectividad harán lo posible para servirle con convicción a los colombianos y apoyar al gobierno electo.

“Desde el Centro Democrático haremos lo que esté a nuestro alcance para servirle con amor y convicción a los colombianos. El gobierno contará con el apoyo de nuestro partido para reconstruir a Colombia”, escribieron en X.

También hubo quienes lo criticaron, como desde la bancada del Pacto Histórico, la senadora Esmeralda Hernández dijo: “Y así inician ‘Los nunca’, nombrando como primer ministro a Rodrigo Lara, un político que ha pasado por todos los partidos. Lara gobernará con al abogado defensor de la mafia que asesinó a su padre. Se debe estar revolcando en su tumba.