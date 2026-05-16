Sindicato cuestiona nombramiento en Fiduprevisora y piden frenar designación del nuevo presidente

La llegada de Diego Andrés Salcedo Monsalve a la presidencia de Fiduprevisora, el pasado 15 de mayo, abrió un nuevo frente de polémica en el sector financiero y político del país.

El Sindicato de Trabajadores Fiduciarios (Sintrafiduciarios) advierten que Salcedo no tendría la experiencia fiduciaria requerida para dirigir una de las entidades que administra más recursos públicos en el país, y además que afectaría la crisis del sistema de salud.

La controversia comenzó luego de que el Gobierno publicara la hoja de vida de Salcedo en el portal oficial de aspirantes a cargos públicos.

¿Experiencia insuficiente?

Aunque el candidato tiene experiencia jurídica en entidades del Estado como el Ministerio de Hacienda, MinTIC, el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia Virgilio Barco, las críticas apuntan a que su trayectoria estaría enfocada principalmente en asesorías legales y representación judicial, y no en la administración de negocios fiduciarios o financieros de gran escala.

El sindicato afirma que los cuestionamientos giran alrededor del artículo 49 de los estatutos de Fiduprevisora, que exige que el presidente de la entidad tenga experiencia e idoneidad relacionadas con el objeto fiduciario.

Según las observaciones conocidas públicamente, no existiría evidencia suficiente de experiencia en administración de patrimonios autónomos, estructuración de negocios fiduciarios, mercado de valores o manejo de fondos.

El papel de la Fiduprevisora

En el documento presentado, se afirma que la Fiduprevisora es la entidad encargada de administrar recursos estratégicos del Estado, entre ellos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), recursos de Colpensiones, Fonpet, el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo y otros patrimonios autónomos que reúnen decenas de billones de pesos.

Además, la designación ocurre en uno de los momentos más delicados para la fiduciaria estatal.

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En el último año, la entidad ha estado en el centro de la crisis del nuevo modelo de salud de los maestros, que ha provocado miles de quejas por retrasos en medicamentos, dificultades para acceder a citas médicas, demoras en pagos y fallas en la operación del sistema.

Los organismos de control incluso han realizado auditorías y medidas de vigilancia especial sobre el manejo del FOMAG.

En ese contexto, el sindicato solicitó a la Procuraduría General y a la Superintendencia Financiera revisar rigurosamente el nombramiento e incluso frenar la designación mientras se verifica si el candidato cumple los requisitos técnicos y legales para ocupar el cargo.