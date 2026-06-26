Estos son los nombres en el sonajero ministerial del Gobierno electo de Abelardo de la Espriella

Imagen de referencia | Casa de Nariño: Getty Images / Abelardo De La Espriella: Colprensa.

Tras la entrega de la acreditación oficial a Abelardo de la Espriella como presidente electo de los colombianos y a José Manuel Restrepo como vicepresidente, empezó a moverse el sonajero sobre quienes conformaran su gabinete ministerial.

Aunque todavía no hay un gabinete confirmado en su totalidad, varios nombres empiezan a tomar fuerza, e incluso ya se nombró al nuevo ministro del Interior: Rodrigo Lara Restrepo.

Lara tiene una amplia trayectoria política y legislativa: fue senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y durante años fue muy cercano a Cambio Radical y sectores de liberalismo.

Es hijo del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, asesinado en 1984. Y su carrera pública comenzó durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando fue asesor del Ministerio del Interior y posteriormente director del Programa Anticorrupción.

¿Cómo está el sonajero?

Cancillería: Se habla de Viviane Morales, exfiscal general de la Nación y exembajadora de Colombia en Francia.

Ministerio de Hacienda: Suenan Carolina Soto y Ana Fernanda Maiguashca, ambas con experiencia en el Banco de la República. Soto fue codirectora del Emisor y viceministra de Hacienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Ministerio de Justicia: Allí podría llegar Iván Cancino, abogado penalista reconocido por su participación en procesos de alto impacto y por haber ejercido la defensa del abogado Diego Cadena.

Ministerio de Defensa: Se habla de Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga.

Ministerio de Minas y Energía: En el sonajero está María Fernanda Suárez, exministra de Minas durante el gobierno de Iván Duque.

Ministerio de Vivienda: Suena Elsa Noguera, exgobernadora del Atlántico y exministra de Vivienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Llegaría Mauricio Gómez Amín, exsenador liberal del Atlántico. Su nombre también ha sido relacionado con una posible aspiración a la Gobernación del Atlántico o la Alcaldía de Barranquilla en 2027.

Ministerio de Ambiente: Aparecen Fabio Arjona, ambientalista y exdirector de Conservación Internacional Colombia. Y también Sandra Bessudo, quien fue consejera presidencial para la gestión ambiental durante el gobierno Santos.

Ministerio de Transporte: Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá. Su nombre ha circulado en las últimas horas, aunque él ha señalado que no ha estado acercándose a la campaña.

Ministerio de Agricultura: están sobre la mesa Indalecio Dangond, columnista y empresario del sector agropecuario, y Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta y exministro de Agricultura durante el gobierno Santos.

Embajada de Colombia en Washington: María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana.

DAPRE o Secretaría Jurídica de Presidencia: Germán Calderón España, abogado y asesor jurídico durante la campaña de Abelardo de la Espriella.

La conformación del gabinete será una de las primeras señales del talante del nuevo Gobierno, y este fin de semana saldrían nuevos nombramientos en sectores claves.