British Council tiene CURSOS GRATIS de INGLÉS en Bogotá: Alcaldía explica cómo inscribirse y aplicar

El programa ‘Talento Capital’ impulsado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) presentaron una alianza con la organización europea British Council la cual busca otorgar más de 6.400 oportunidades para las personas interesadas en aprender inglés.

Dicha unión, busca “fortalecer las competencias en inglés de los habitantes de Bogotá y contribuir a mejorar sus oportunidades educativas y laborales” de acuerdo a la Alcaldía Mayor de Bogotá en su página web. La convocatoria estará divida en dos modalidades: clases virtuales y aprendizaje independiente a través de la plataforma de la entidad británica.

Modalidades de los cursos de inglés de British Council:

La compañía británica dispone de dos modalidades para los cursos de inglés ofrecidos mediante el programa ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para que las personas interesadas tengan un abanico de opciones más amplio a la hora de elegir el tipo de clase de interés. Las clases de los cursos se dividen en:

2.460 cupos para el programa virtual sincrónico English without Borders para Entornos Laborales

3.971 licencias para aprendizaje autónomo del inglés mediante la plataforma del British Council.

En total serán más de 6.400 oportunidades de formación distribuidas en las dos clases de cursos ofrecidos por la organización europea. Las personas residentes de Bogotá interesadas podrán elegir entre participar en cursos virtuales con acompañamiento docente o acceder a una plataforma de autoaprendizaje para avanzar a su propio ritmo.

¿Quiénes pueden participar en la convocatoria de los cursos de inglés de British Council?

De acuerdo a la Alcaldía de Bogotá, las oportunidades de aprendizaje del segundo idioma, está dirigida a personas que residan en Bogotá, que sean mayores de 18 años al cierre de las inscripciones y cuenten con título de bachiller académico como requisito básico. Adicionalmente, las entidades encargadas priorizarán a la población joven de la ciudad que hace parte de la estrategia distrital ‘Jóvenes con Oportunidades’.

¿Cómo inscribirse a los cursos de inglés de British Council?

Los residentes de la capital colombiana, que estén interesados en aplicar a la convocatoria, deberán acceder a la plataforma SICORE de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) para postularse para los cursos de inglés. Una vez en el sitio web, los aspirantes deberán:

Crear un usuario o acceder a la plataforma, si ya se registró con anterioridad.

Actualizar la hoja de vida en su totalidad.

Cargar los documentos solicitados por British Council.

Seleccionar la oferta de formación de interés.

Finalizar el proceso de inscripción.

¿Hasta que fecha está disponible la convocatoria de British Council?

Como factor clave a tener en cuenta, las personas interesadas deben estar al tanto de las fechas estipuladas por los organismos prestadores de la oferta académica para no perderse la oportunidad de formación. Entre los momentos clave, se encuentran:

Cierre de inscripciones: 28 de junio de 2026.

Publicación de resultados: 24 de julio de 2026.

Inicio de formación: 10 de agosto de 2026.

“Atenea busca fortalecer las habilidades en una segunda lengua como una herramienta para ampliar las oportunidades de acceso al empleo, la educación y el desarrollo personal” concluyo la Alcaldía Mayor de Bogotá en su página web.

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