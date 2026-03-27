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28 mar 2026 Actualizado 00:18

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¿Cuáles son los salarios en la Alcaldía Mayor de Bogotá para 2026? Según el decreto oficial 022

Tras el ajuste del 7%, según lo establecido en el decreto 022 de 2026 se fija las asignaciones básicas de los funcionarios.

Imagen de referencia, foto Gettyimages y Canva.

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