¿Cuáles son los salarios en la Alcaldía Mayor de Bogotá para 2026? Según el decreto oficial 022
Tras el ajuste del 7%, según lo establecido en el decreto 022 de 2026 se fija las asignaciones básicas de los funcionarios.
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