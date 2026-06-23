Distrito consolida inversión en primera infancia y adultos mayores de Cartagena

Junio es un mes especial para Cartagena. Tras la celebración de los 493 años de la ciudad, la Alcaldía Mayor continúa resaltando las acciones que hoy transforman la vida de miles de ciudadanos y reflejan una visión de Gobierno centrada en las personas y abarcado todas las generaciones: desde la primera infancia hasta los adultos mayores.

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Bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, el Distrito ha consolidado una apuesta social que entiende que el desarrollo de Cartagena se construye acompañando a todas las generaciones: a los niños y niñas que representan el presente y el futuro de la ciudad, y a las personas mayores que han contribuido con su trabajo, experiencia y legado a construir la Cartagena de hoy.

Esta visión quedó plasmada en el Plan de Desarrollo “Cartagena, Ciudad de Derechos”, que prioriza inversiones y programas orientados a garantizar bienestar, inclusión y oportunidades para las poblaciones más vulnerables.

Más oportunidades para la primera infancia

Como parte de este compromiso, la Administración distrital ha impulsado la recuperación, construcción y transformación de Centros de Desarrollo Infantil (CDI), espacios fundamentales para garantizar entornos seguros, protectores y adecuados para la atención integral de la primera infancia.

Hoy Cartagena suma cuatro CDI transformados en distintos sectores de la ciudad: Ciénaga de la Virgen, Sueños Unidos de Bicentenario, Huellas de Esperanza de Villas de Aranjuez y Puerto Rey, en Tierra Baja. Infraestructuras que durante años enfrentaron abandono, deterioro o retrasos y que hoy benefician a cientos de niños y niñas con espacios dignos para su desarrollo.

Uno de los proyectos más significativos es el CDI Huellas de Esperanza, en Villas de Aranjuez. Durante años, la obra permaneció paralizada, generando incertidumbre entre las comunidades de Barrios Unidos. Gracias a la intervención del Distrito, el proyecto fue culminado y puesto al servicio de más de 300 niños y niñas, convirtiéndose en un referente de recuperación de obras inconclusas y de oportunidades para las familias del sector.

A esta transformación se suman el CDI Sueños Unidos, en Bicentenario, entregado mediante una articulación entre el Distrito y diferentes aliados institucionales para beneficiar a 200 niños y niñas; el CDI Ciénaga de la Virgen, recuperado luego de años de deterioro; y el CDI Puerto Rey, en Tierra Baja, rehabilitado tras más de una década de abandono para garantizar atención integral a 102 menores.

La apuesta por la primera infancia continuará con nuevas intervenciones proyectadas en Flor del Campo, Bicentenario 2, Punta Canoa y la Casa Lúdica de Colombiatón, fortaleciendo la red de atención para la niñez en Cartagena.

“En Cartagena entendemos que invertir en la primera infancia es invertir en el futuro de la ciudad. Por eso hemos priorizado la recuperación y puesta en funcionamiento de Centros de Desarrollo Infantil que durante años estuvieron abandonados o inconclusos”, resaltó Ana Milena Jiménez, secretaria de Participación Distrital.

Y agrega la funcionara distrital: “Hoy, estos espacios brindan atención integral, alimentación, cuidado y acompañamiento a cientos de niños y niñas, al tiempo que generan tranquilidad y oportunidades para sus familias”.

Detrás de cada infraestructura recuperada hay historias de familias que hoy cuentan con mayores oportunidades y mejores condiciones para el cuidado de sus hijos.

Nancy Rodríguez Tuirán, madre de una niña beneficiaria del CDI Huellas de Esperanza, asegura que la apertura del centro representó una transformación para muchas familias del sector.

“Ha sido una oportunidad muy importante para nosotros. Mientras mi hija aprende y recibe atención integral, yo puedo trabajar con tranquilidad. Pensábamos que este proyecto quedaría abandonado, pero hoy es una realidad para nuestros niños”.

Por su parte, Wendy Loraine Torres Bustamante, habitante de Villas de Aranjuez y madre de un niño de dos años, destaca el impacto que ha tenido el CDI en la comunidad.

“Este lugar estuvo mucho tiempo abandonado y no sabíamos si algún día abriría sus puertas. Hoy es un beneficio enorme para los niños y para las familias; mi hijo viene feliz todos los días y recibe una atención maravillosa”.

Dignidad y bienestar para los adultos mayores

Pero una ciudad que mira hacia el futuro también reconoce y protege a quienes han dedicado su vida a construirla. Por ello, los adultos mayores ocupan un lugar prioritario dentro de la política social de la administración distrital.

Actualmente, más de 5.000 personas mayores reciben atención integral en los 30 Centros de Vida que funcionan en diferentes barrios de Cartagena. En estos espacios acceden diariamente a alimentación balanceada, seguimiento nutricional, atención psicosocial, actividades recreativas, acompañamiento profesional y programas orientados a promover un envejecimiento activo y saludable.

“Las personas mayores son una gran prioridad para la Alcaldía Mayor de Cartagena. Por eso hemos venido fortaleciendo los programas de atención integral al adulto mayor y a las personas en estado de abandono. En los Centros de Vida reciben una atención completamente integral que incluye alimentación, acompañamiento psicosocial, seguimiento nutricional y actividades que les permiten mantenerse activos y mejorar su calidad de vida”, afirmó la secretaria de Participación y Desarrollo Social.

Con el propósito de brindar mejores condiciones a esta población, la Alcaldía también ha puesto en marcha un programa de mejoramiento de infraestructura en los Centros de Vida del Distrito. Gracias a estas inversiones, se han intervenido espacios en sectores como El Tancón, Bayunca, Isla Fuerte y El Pozón, entre otros, mientras actualmente avanzan las obras de mejoramiento del Centro de Vida de La Esperanza.

La Administración distrital también ha fortalecido la atención a personas mayores en condición de abandono o vulnerabilidad. Hoy, 146 adultos mayores reciben atención integral en hogares geriátricos donde cuentan con alojamiento, alimentación, atención médica y acompañamiento permanente.

Además, los Centros de Vida promueven espacios de integración, recreación y participación a través de actividades lúdicas, unidades productivas y programas como la Copa Distrital Mayores Activos, que se realiza cada año durante agosto en el marco de la conmemoración del Mes del Adulto Mayor.

Las inversiones en los Centros de Vida no solo mejoran la infraestructura; también fortalecen espacios de encuentro, cuidado y acompañamiento para miles de personas mayores.

Eleuterio Moreno Guerrero Hernández, usuario del Centro de Vida de El Pozón, destaca los cambios que ha traído la intervención realizada por el Distrito.

“Antes se metía el agua y todo era con abanicos. Hoy tenemos mejores condiciones, aire acondicionado y un espacio donde nos atienden bien y compartimos con nuestros amigos”.

Para Hilda María Martínez Marrugo, también beneficiaria del Centro de Vida de El Pozón, el lugar representa mucho más que un espacio de atención.

“Esta es mi familia, esta es mi casa y este es mi alimento. Yo no tengo hijos ni hermanos, pero aquí me siento acompañada y querida”.

A sus 493 años, Cartagena continúa demostrando que su principal riqueza son las personas. Por eso, la Alcaldía Mayor de Cartagena sigue avanzando en la construcción de una ciudad donde los derechos, el bienestar y las oportunidades lleguen a todas las generaciones, desde los niños que comienzan a escribir su historia hasta las personas mayores que representan la memoria viva, la experiencia y el legado de la ciudad.