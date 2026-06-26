Vea el partido de Colombia vs Portugal GRATIS en Bogotá: así puede reclamar sus boletas en los CADES

Este sábado 27 de junio, la Selección Colombia disputará la tercera fecha del Mundial 2026, teniendo como rival al conjunto portugués.

Si aún no sabe dónde ver este encuentro deportivo, no se preocupe, ya que la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de su portal web, ha anunciado que habilitará dos fanzones donde todos los capitalinos podrán ir y disfrutar junto a su familia y amigos.

Esta iniciativa estará coordinada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), entidad que dispondrá de los parques Fontanar del Río en Suba y El Tunal en Tunjuelito, siendo esta una actividad totalmente gratuita.

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De acuerdo a la información oficial, estos serán los aforos máximos para el partido:

Parque Metropolitano El Tunal en Tunjuelito: 15.000 asistentes.

15.000 asistentes. Parque Metropolitano Fontanar del Río de Suba: 5.000 asistentes.

“En las dos primeras fechas, las y los bogotanos acudieron a las fanzones de Bogotá para vibrar con los goles del onceno nacional. La invitación especial a todas las personas futboleras de la capital es a darse cita en estos espacios para disfrutar de los noventa minutos desde una experiencia que estará cargada de emoción, regates y goles”, señaló la entidad.

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Es importante señalar que, para el ingreso, a los ciudadanos se les solicitará presentar sus entradas, las mismas que podrán reclamar de manera gratuita en los siguientes puntos:

SuperCADE Suba.

SuperCADE Bosa.

SuperCADE Manitas.

CADE Tunal.

CADE Santa Lucía.

CADE La Gaitana.

CADE Los Luceros.

CADE Muzú.

CADE Toberín.

CADE Servitá.

CADE Santa Helenita.

Tenga en cuenta que el horario de entrega será desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde y se entregan como máximo tres boletas por persona, hasta agotar el aforo.

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¿Cuáles son las condiciones de ingreso para ver el partido de Colombia vs. Portugal gratis en Bogotá?

Si usted tiene planeado asistir a las fanzones de los parques Fontanar del Río en Suba y El Tunal en Tunjuelito, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Entrada gratuita mediante boletería previa.

Ingreso permitido para niños mayores de ocho años.

No se permite el ingreso de mascotas.

Se aplicarán protocolos de seguridad y control de acceso.

“La programación podrá ampliarse si la Selección Colombia avanza a las siguientes fases del Mundial. Los horarios de apertura de puertas, condiciones de ingreso, recomendaciones de movilidad y demás detalles logísticos serán informados oportunamente a través de los canales oficiales de la organización y del Distrito Capital", resaltó el Distrito.

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¿Habrá algún plan de transporte para el retorno de los asistentes?

Sí, de acuerdo a lo compartido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, para facilitar el retorno de asistentes del evento, se dispondrá de la ampliación del horario de operación de TransMilenio y el SITP en los siguientes sectores:

Zonas de rumba : Fontanar, Tunal, Galerías, Séptima, Calle 85 / Calle 93, Primera de Mayo y Modelia.

: Fontanar, Tunal, Galerías, Séptima, Calle 85 / Calle 93, Primera de Mayo y Modelia. Distritos Creativos: San Felipe, Teusaquillo, Diverso La Playa, Chapinero, La 85, Centro Internacional y Candelaria-Santa Fe.

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