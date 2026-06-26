Aprueban el Plan Especial del Cementerio Central: así mejorarán los servicios funerarios

El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural aprobó por unanimidad el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Cementerio Central de Bogotá, una decisión destacada para la conservación del patrimonio histórico de la ciudad y para el fortalecimiento de los servicios funerarios que allí se prestan.

Con esta aprobación, Bogotá contará con una hoja de ruta para proteger, recuperar y gestionar de manera integral el espacio reconocido como Bien de Interés Cultural de la Nación.

Un plan para proteger el patrimonio y mejorar los servicios funerarios

El PEMP busca equilibrar dos prioridades fundamentales: preservar el valor histórico, arquitectónico, urbano y simbólico del Cementerio Central, mientras garantiza la prestación continua, digna y eficiente de los servicios funerarios.

Esto permitirá conservar un espacio clave para la memoria histórica del país sin afectar su funcionamiento como infraestructura pública esencial.

Además, contribuirá a ofrecer mejores condiciones para las familias que requieren estos servicios y evitará el deterioro progresivo del cementerio mediante una gestión planificada.

La implementación estará a cargo de la UAESP y el IDPC

La ejecución del Plan Especial de Manejo y Protección será liderada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), en articulación con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y otras entidades nacionales y distritales.

El trabajo conjunto permitirá optimizar los recursos públicos, atraer inversión complementaria y consolidar un modelo sostenible para la conservación y administración del Cementerio Central.

El proyecto impulsará la cultura y el turismo

El PEMP contempla la participación de actores privados y comunitarios para fortalecer el papel del Cementerio Central como un espacio de memoria, cultura y patrimonio.

La estrategia busca impulsar actividades culturales, pedagógicas y turísticas que permitan acercar a los ciudadanos a la historia del lugar, generar nuevas dinámicas para su apropiación y fortalecer el sentido de pertenencia de los bogotanos.

Con esta decisión, el Cementerio Central de Bogotá inicia una nueva etapa de recuperación y fortalecimiento institucional, consolidándose como el principal cementerio histórico del país, un referente cultural y un símbolo de identidad para las generaciones presentes y futuras.