Aprueban el Plan Especial del Cementerio Central: así mejorarán los servicios funerarios
El espacio es reconocido como Bien de Interés Cultural de la Nación.
El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural aprobó por unanimidad el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Cementerio Central de Bogotá, una decisión destacada para la conservación del patrimonio histórico de la ciudad y para el fortalecimiento de los servicios funerarios que allí se prestan.
Con esta aprobación, Bogotá contará con una hoja de ruta para proteger, recuperar y gestionar de manera integral el espacio reconocido como Bien de Interés Cultural de la Nación.
Un plan para proteger el patrimonio y mejorar los servicios funerarios
El PEMP busca equilibrar dos prioridades fundamentales: preservar el valor histórico, arquitectónico, urbano y simbólico del Cementerio Central, mientras garantiza la prestación continua, digna y eficiente de los servicios funerarios.
Esto permitirá conservar un espacio clave para la memoria histórica del país sin afectar su funcionamiento como infraestructura pública esencial.
Además, contribuirá a ofrecer mejores condiciones para las familias que requieren estos servicios y evitará el deterioro progresivo del cementerio mediante una gestión planificada.
La implementación estará a cargo de la UAESP y el IDPC
La ejecución del Plan Especial de Manejo y Protección será liderada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), en articulación con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y otras entidades nacionales y distritales.
El trabajo conjunto permitirá optimizar los recursos públicos, atraer inversión complementaria y consolidar un modelo sostenible para la conservación y administración del Cementerio Central.
El proyecto impulsará la cultura y el turismo
El PEMP contempla la participación de actores privados y comunitarios para fortalecer el papel del Cementerio Central como un espacio de memoria, cultura y patrimonio.
La estrategia busca impulsar actividades culturales, pedagógicas y turísticas que permitan acercar a los ciudadanos a la historia del lugar, generar nuevas dinámicas para su apropiación y fortalecer el sentido de pertenencia de los bogotanos.
Con esta decisión, el Cementerio Central de Bogotá inicia una nueva etapa de recuperación y fortalecimiento institucional, consolidándose como el principal cementerio histórico del país, un referente cultural y un símbolo de identidad para las generaciones presentes y futuras.