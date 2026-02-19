Estos son los subsidios de vivienda disponibles de la Alcaldía de Bogotá en 2026: requisitos y más

Dinero colombiano para vivienda y logo de la Alcaldía de Bogotá. Fotos: Getty Images y Alcaldía de Bogotá.

Para muchas personas, tanto en Colombia como en el mundo, adquirir su vivienda propia es un sueño y una de las grandes metas a cumplir en su vida.

Adicionalmente, cuando se cumple el sueño no llega hasta ahí, pues también aparecen los mejoramientos del hogar y otros arreglos para que siga siendo la vivienda que se ha buscado desde un principio.

Sin embargo, también es cierto que esto acarrea una cantidad considerable de dinero que no todas las personas tienen, pues comprar una casa o incluso remodelarla puede llegar a ser bastante caro.

Es por esto que aparece en este apartado la labor de entidades tanto privadas como públicas que ayudan a las personas a conseguir ese objetivo material: es el caso de la Alcaldía de Bogotá, que recientemente publicó el listado de todos los subsidios de vivienda que tienen vigentes para este 2026.

¿Cuántos subsidios de vivienda tiene disponibles la Alcaldía de Bogotá para este 2026?

Pues bien, según publicó la Alcaldía de Bogotá en su página web, son un total de siete (7) subsidios de vivienda los que tiene disponibles en este 2026 que apenas arranca.

La administración distrital, además, aclaró que estos programas que tienen relación con un subsidio de vivienda, van enfocados en el programa ‘Mi Casa en Bogotá’.

¿Qué es el programa ‘Mi Casa en Bogotá’?

Este programa es un plan liderado por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), en donde se ofrece un conjunto de “programas diseñados para facilitar la adquisición de vivienda por parte de las familias bogotanas”.

En esa línea, en Caracol Radio le detallamos los siete subsidios de vivienda que tiene disponibles la Alcaldía de Bogotá enmarcados en el programa ‘Mi Casa en Bogotá’.

¿Cuáles son los siete subsidios disponibles?

A continuación, y según la información publicada por la Alcaldía de Bogotá, le dejamos el detalle de los siete subsidios de vivienda que tiene el distrito para los habitantes de la ciudad de cara a este año en curso.

Curso ‘Educación e Inclusión Financiera’

Este curso busca ayudar a las personas para superar barreras de acceso a la vivienda. Se da en modalidad virtual y presencial.

Oferta Preferente

La alcaldía detalló que este subsidio es manejado por la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá.

Esta separa unidades de vivienda VIP (hasta 90 SMMLV) y VIS (hasta 150 SMMLV) en la ciudad de Bogotá y asigna un subsidio a hogares de menores ingresos, hasta $7.003.620 en 2026 para facilitar la adquisición de una de las viviendas ofertadas.

El monto del subsidio del programa va desde los $17.509.050 hasta los $52.527.150 en 2026.

Cabe aclarar que, según, dice, el subsidio no aplica para cualquier proyecto de vivienda en Bogotá, sino en únicamente las que están separadas por la Secretaría.

Para participar se puede inscribir “en las convocatorias virtuales y ferias de vivienda que la Secretaría del Hábitat realiza en diferentes momentos del año”.

Estos son los requisitos:

El/La jefe de hogar debe ser mayor de edad.

La sumatoria de los ingresos mensuales del hogar no deben superar los $7.003.620.

No ser propietario de una vivienda en el territorio nacional.

No haber sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda que haya sido efectivamente aplicado.

No haber sido sancionado en un proceso de asignación de subsidio de vivienda.

Tener cierre financiero.

Reactiva tu Compra

Este programa tiene como objetivo "beneficiar a familias de menores ingresos para compra de su vivienda, hogares que tienen dificultad de cierre financiero de viviendas próximas a escrituración y entrega, otorgando un subsidio de $17.509.050 en 2026″.

Los requisitos son los siguientes:

El/La jefe de hogar debe ser mayor de edad.

La sumatoria de los ingresos mensuales del hogar no debe superar los $7.003.620 en 2026.

debe superar los $7.003.620 en 2026. No ser propietario o poseedor de una vivienda en el territorio nacional.

No ser beneficiario de un subsidio familiar de vivienda, excepto si hace parte del cierre financiero para la compra de la vivienda postulada.

No haber sido sancionado en un proceso de asignación de subsidio de vivienda.

Para aplicar debe hacer lo siguiente:

Diríjase a la sala de ventas en donde compró la vivienda de su elección.

El proyecto deberá estar inscrito en la Secretaría del Hábitat. Su vendedor le ayudará con el proceso de inscripción para aplicar.

Una vez esté inscrito, se validarán los requisitos, y si es beneficiario, se expedirá la resolución de asignación para incorporar dentro de la escritura.

Reduce tu Cuota

Este programa lo que hace es facilitarle a la persona el pago de la cuota de crédito hipotecario o leasing habitacional “a las familias que hayan adquirido vivienda de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP) en Bogotá“.

El subsidio de Reduce tu Cuota es de 21.010.860 para el año 2026, “que se distribuyen en 48 cuotas mensuales, de tal forma que la Secretaría del Hábitat pagará el valor de dicho subsidio a la entidad financiera y la familia beneficiaria verá el descuento en su cuota mensual”.

Los requisitos para aplicar son los siguientes:

El/La jefe de hogar debe ser mayor de edad.

La sumatoria de los ingresos mensuales del hogar no debe superar $7.003.620 para el año 2026.

Tener un crédito hipotecario o leasing habitacional aprobado para la adquisición de vivienda nueva VIS o VIP en Bogotá.

habitacional aprobado para la adquisición de vivienda nueva VIS o VIP en Bogotá. No ser propietario de una vivienda en el territorio nacional, diferente a la financiada.

Que ninguno de los integrantes del hogar haya sido o estén en proceso de ser beneficiarios de la cobertura a la tasa de interés que otorga el Gobierno nacional.

No haber sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda que aplicó en la adquisición de otra vivienda. Si tiene subsidios del Gobierno nacional o de su caja de compensación sin aplicar y que hacen parte del cierre financiero de la misma vivienda a adquirir, puede sumarlos. Si el hogar tiene subsidios del Distrito sin aplicar (Oferta Preferente o Reactiva tu Compra), también puede sumarlos siempre que sean para adquirir la misma vivienda y que el hogar cuente con ingresos de hasta $ 3.501.810.

Ahorro para mi Casa

Este programa lo que busca es dar un aporte distrital en dinero que “se entrega a hogares beneficiarios, por una única vez, destinado a cubrir parcial o totalmente el canon de arrendamiento mensual de una unidad de vivienda, condicionado a que el hogar beneficiario ahorre un monto mensual”.

Cabe recordar que en este programa el subsidio es “de hasta $13.026.733 en 2026 al momento de la asignación, y será pagado en 12 cuotas mensuales de hasta $1.085.561 en 2026″.

Los requisitos para aplicare son:

El/La jefe de hogar debe ser mayor de edad.

Acreditar ingresos de hasta $3.501.810 en 2026.

Ningún integrante del hogar debe ser propietario de una vivienda en el territorio nacional, salvo las excepciones dispuestas en el Decreto Distrital 431 de 2024 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

No haber sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda que haya sido efectivamente aplicado.

Los demás dispuestos por el Decreto Distrital 431 de 2024 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

Arrendamiento Temporal Solidario

Este es un “subsidio distrital en dinero que se entrega a hogares beneficiarios, por una única vez, destinado a cubrir total o parcialmente el canon de arrendamiento mensual de una vivienda en Bogotá”.

Según mencionaron, para 2026 este subsidio está dirigido a hogares con ingresos de hasta $1.750.000.

El monto del subsidio para este año es de $1.085.000 mensuales y se entregará por un periodo máximo de seis (6) meses.

Los requisitos son:

El/la jefe de hogar debe ser mayor de edad.

El hogar debe acreditar ingresos de hasta $1.750.000 .

. Ningún integrante del hogar debe ser propietario de vivienda en el territorio nacional, salvo las excepciones dispuestas en el Decreto Distrital 431 de 2024.

Ningún integrante del hogar debe haber sido beneficiario de un subsidio distrital o familiar de vivienda efectivamente aplicado, salvo las excepciones normativas.

Acreditar pertenencia a alguno de los grupos poblacionales priorizados (ver siguiente sección).

Presentar la documentación exigida en la convocatoria en formato PDF.

Mejora tu Casa

Con el último de la lista llegamos a este subsidio que va enfocado en arreglos locativos o mejoramiento de vivienda.

Según la Alcaldía, está “orientado a mejorar espacios esenciales del hogar, como baños, cocinas, habitaciones y áreas comunes, sin requerir licencias de construcción”.

El monto equivale a “hasta a quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) por hogar”.

Estos son los requisitos para participar.

La persona postulante debe ser mayor de edad, encargada del hogar y propietaria o poseedora de la vivienda a intervenir (con una permanencia mínima de tres años). Ningún integrante del hogar debe ser propietario de otra vivienda en el país, salvo en los casos excepcionales definidos en la normativa vigente.

El avalúo catastral del predio debe ser inferior a ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), correspondiente a vivienda de interés social.

La vivienda debe estar ubicada en un barrio legalizado, tener uso residencial, requerir mejoras locativas y contar con condiciones estructurales básicas que permitan la intervención.

El hogar debe contar con ingresos mensuales iguales o inferiores a $7.003.620 (4 SMMLV para el 2026).

Ningún integrante del hogar debe haber sido beneficiario de subsidios de mejoramiento de vivienda en los últimos diez (10) años, ni registrar sanciones relacionadas con subsidios de vivienda.

Si desea conocer más información sobre estos subsidios, puede visitar el artículo de la Alcaldía de Bogotá, de donde se extrajo toda la información, haciendo clic aquí.

¿Cómo se puede inscribir al programa ‘Mi Casa en Bogotá’?

La administración de la capital del país explicó que todas las personas pueden acceder al programa.

Agregaron que este mismo va dirigido “especialmente a todas aquellas personas que quieran acceder a una vivienda, ayudándoles a superar las barreras del acceso al crédito, por problemas de bancarización, reportes negativos, falta de ahorro, presupuesto y desconocimiento de los procesos de cierre financiero y de adquisición de vivienda en Bogotá”.

Para inscribirse usted lo puede hacer por medio de estos dos enalces:

