No hubo capturas por delitos electorales en Quindío, las autoridades entregaron un balance positivo

Armenia

En el marco de la segunda vuelta presidencial y una vez finalizado el puesto de mando unificado, el coronel Carlos Mario Bustamante comandante de la Policía del departamento entregó un balance positivo en materia de seguridad.

Fue claro que no hubo ninguna situación anómala que generara afectación en el orden público del departamento puesto que hubo una manifestación, pero sin mayor dificultad.

Asimismo, mencionó que respecto al material electoral que llegó al Coliseo del Café que es el sitio de escrutinio contará con la articulación de las autoridades para garantizar la seguridad correspondiente.

Fue claro que la jornada electoral de la segunda vuelta fue muy positiva puesto que no hubo capturas por delitos electoral, solo una por orden judicial relacionado con un delito de extorsión y secuestro.

También dijo que el mayor llamado de atención fue el del uso indebido del celular entendiendo la reciente directriz del Ministerio del Interior y dos incautaciones de publicidad política de ambos partidos.

Secretario del Interior del Quindío

Al respecto el secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez señaló que entablaron diálogo con los dirigentes de los partidos políticos con el objetivo de llamar a la calma y a recibir los resultados de manera tranquila para evitar cualquier situación que pueda alterar el orden público.

Reconoció que se registraron noticias falsas relacionadas con desmanes generando intranquilidad y angustia en la población cuando el reporte era contrario.

Fue claro que si desde el pacto histórico consideran que no fue lo que consideraban en materia de resultados, es clave acudir a los mecanismos legales y jurídicos para no llegar a las manifestaciones.

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Destacó que fue clave el apoyo del Ejército, Policía y demás autoridades que fortalecieron el trabajo articulado para entregar tan importante balance.

Secretario de Gobierno de Armenia

Finalmente, el secretario de Gobierno de Armenia Carlos Arturo Ramírez enfatizó que hubo una nutrida participación en la jornada electoral y el balance en materia de seguridad muy positivo de la mano con las autoridades.

Resaltó que en la capital quindiana no se registraron capturas por delitos electorales que eso es de mucho significado porque fue clave el trabajo que se desarrolló para garantizar el proceso adecuado y desde el sábado a las 6 de la tarde que inició la ley seca no se generaron comparendos lo que refleja el buen comportamiento de los ciudadanos.

Fue claro que la captura que se llevó a cabo fue por orden judicial en el departamento del Tolima y que se concretó en la capital quindiana.

“Seguimos enviando ese mensaje de convivencia, de respetar lo que las instituciones están haciendo es un trabajo serio, es un trabajo que está haciendo cuidado, no solo por las vedurías nacionales, sino las internacionales, por todo el Ministerio Público que ha estado presente en cada uno de los procesos electorales y hoy estuvo presente en cada uno de los puestos de votación y está haciendo seguimiento a los escrutinios en el Coliseo del Café“, mencionó.