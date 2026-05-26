Secretario de gobierno de Armenia solicitó a la Fiscalía investigar incendios en zonas de invasión

Armenia

Hay preocupación en Armenia, este año ya son cuatro incendios que se presentan en zonas de invasión, por eso solicitaron a la Fiscalía que investigue qué o quién podría estar detrás de estas emergencias.

El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez en diálogo con Caracol Radio manifestó su preocupación por los incendios y por eso solicitó a la Fiscalía la investigación.

El funcionario explico “se le solicitó al señor director de fiscalía, a la Policía Nacional que se hicieran las investigaciones, aquí quedó en el PMU, si se hicieran las investigaciones porque ya llevamos cuatro hechos seguidos donde por diferentes factores que no se han establecido se están generando estas calamidades, estas afectaciones a los armenios.

Y agregó “Entonces se le solicitó al señor director de fiscalía quien respondió de manera positiva que ante el informe de nuestros bomberos si es el caso y hay una conducta que tipificar, ellos se harán cargo de las investigaciones penales que den lugar a el hecho.

La importancia del apoyo ciudadano, el secretario de gobierno agregó “Claro que sí, la vez pasada fue muy importante, no se logró establecer, pero alguien nos hablaba de una presunta quema de cable al interior de una vivienda que fue la que generó el hecho. Nos no tuvimos testigos, no tuvimos ningún elemento que se pudiera que se pudiera confirmar para judicializar de manera penal el tema, pero se siguen en las labores, por eso se hicieron las solicitudes del PMU al señor director de Fiscalía que estaba presente”

Incendios este año 2026 en Armenia

Enero 2026

Un adulto mayor de 70 años de edad fue la víctima del incendio de las últimas horas en Armenia. El coordinador de la Oficina Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres de Armenia, Omgerd, Javier Vélez entregó el reporte del incendio que se presentó en el barrio la Fachada en Armenia.

Febrero 2026

Un verdadero drama viven las 22 familias que lo perdieron todo debido al incendio que se presentó en la madrugada del domingo 1 de febrero en el barrio El Prado al sur de Armenia como consecuencia de la conflagración que consumió 12 viviendas construidas en su mayoría en madera.

Marzo 2026

El 6 de marzo

En inmediaciones del sector de Miraflores en Lomas de la Unión de Armenia se registró un incendio estructural donde unidades del cuerpo oficial de Bomberos lograron la intervención oportuna para evitar la propagación de las llamas.

13 de marzo

Voraz incendio en Armenia, 20 viviendas construidas en madera fueron consumidas por las llamas, siete personas heridas y 19 familias damnificadas, quedaron con lo que tenían puesto. La Conflagración se presentó en la noche del viernes 12 de marzo en el barrio Nuevo Armenia en una zona de invasión