Escrutinio FINAL elecciones 2026: ¿Cuándo salen resultados oficiales de la segunda vuelta?

Este domingo 21 de junio se llevó a cabo la segunda vuelta presidencial que dejó como ganador al abogado y empresario del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, con 12.959.542 de votos (49,66 %), cifra arrojada por los preconteos.

Sin embargo, la cifra anteriormente mencionada pertenece a un balance preliminar entregado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, ya que los resultados oficiales solo se consolidan mediante el escrutinio; dicho proceso es crucial para confirmar jurídicamente al nuevo presidente de Colombia.

El mismo que dio inicio tan pronto se dio el cierre de las urnas y del conteo de los votos que realizaron los jurados de votación alrededor de todo el territorio nacional.

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¿Cuándo se dará a conocer el escrutinio final de las elecciones presidenciales de segunda vuelta?

De acuerdo a información oficial de la Misión de Observación Electoral (MOE), “el escrutinio inicia el mismo día de las elecciones, a medida que llegan las actas de escrutinio de mesa diligenciadas por los jurados de votación (E-14)”.

Pero este proceso no cuenta con una duración única ni mucho menos una fecha exacta de publicación, ya que dependerá de factores como el número de mesas, la cantidad de reclamaciones presentadas por los candidatos, la diferencia de votos y la revisión de la documentación electoral.

“Se escrutan los resultados consignados en las actas de escrutinio (E-14). En caso de que existan tachaduras, enmendaduras o borrones en las actas, se procederá al reconteo directo de los votos y reclamaciones”, señaló la MOE.

Por ello, la declaración oficial será anunciada por las autoridades electorales correspondientes, que en este caso serían la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE), una vez se dé por finalizada la revisión de información, así como las reclamaciones presentadas.

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¿Dónde se puede revisar el proceso de escrutinio de las elecciones presidenciales de segunda vuelta?

Si usted desea estar al pendiente de este proceso determinante para la elección oficial del nuevo presidente de Colombia para el período constitucional 2026-2030, aquí le compartiremos el paso a paso para que lo pueda realizar en la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil:

Busque en su navegador ‘Registraduría Nacional’ o ingrese a este enlace: https://www.registraduria.gov.co

Bajé un poco y seleccioné la opción que dice ‘ Escrutinios ’.

’. Aquí podrá verificar la información de las mesas esperadas, escritas y faltantes.

Si desea conocer datos más detallados, dele clic a la opción ‘ver más detalles’, donde podrá dividir datos de dicho proceso a nivel nacional, dividido por departamentos y municipios, con sus respectivos porcentajes.

Si bien en algunas zonas del país el escrutinio ya terminó, aún faltan, y es importante estar al pendiente, ya que esto designará de manera oficial al nuevo mandatario de nuestro país.

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