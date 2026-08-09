Pabellón de sindicados de cárcel en el Quindío con retrasos, autoridades exigen celeridad

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Armenia

Recordemos que la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en la interventoría de las obras del pabellón para sindicados de la cárcel Peñas Blancas del municipio de Calarcá.

Precisamente el secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez evidenció que tuvieron una visita de la Contraloría General para realizar el seguimiento al proceso y sostuvo que de acuerdo a un informe entregado por el Ministerio de Justicia el avance es cercano al 75%.

A pesar de lo anterior, dio a conocer que la Contraloría estableció que la obra iba en un 50% que es diferente al alcance registrado por el ministerio así que están analizando la situación entendiendo la importancia del proyecto para el departamento.

“Según el informe del Ministerio de Justicia, llevamos un avance cerca del 75% de este pabellón. Incluso, en su momento realizamos la visita con el anterior Ministro de Justicia. Allí se analizó y se quedó que se iba a hacer un último desembolso para que el contratista terminara, pero la Contraloría estableció que la obra iba en cerca de 50%”, dijo.

Enfatizó que el pabellón en la cárcel Peñas Blancas está previsto en el traslado de todos los sindicados que actualmente se encuentran en las estaciones de Policía.

“Entonces estamos analizando la situación porque este pabellón es supremamente necesario para el departamento del Quindío, ya que se está pre está previsto para para los indicados la responsabilidad de las entidades territoriales y sería que sacaríamos todos estos indicados que están en las estaciones de policía para trasladarlos para este pabellón”, mencionó.

Afirmó que en la última visita del ministerio de Justicia destacaron que en tres meses culminaría la obra, pero la Contraloría prevé que sea más tiempo para la ejecución total por lo que oficiaron al ministerio de Justicia porque es quien tiene el contrato con la Uspec y el Inpec para que agilice el proceso.

Es de anotar que el proyecto concibe que se habilitarán 349 cupos carcelarios.