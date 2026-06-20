En el Quindío no hay riesgo electoral para la segunda vuelta presidencial: Registraduría

Armenia

En el Quindío no hay riesgo electoral para la segunda vuelta presidencial, en los 129 puestos de votación está garantizada la seguridad, la ley seca comenzará a regir desde hoy a las 6 de la tarde.

En el departamento del Quindío ya está todo dispuesto para el proceso electoral que tendrá lugar el próximo 21 de junio. En este proceso electoral, presidente, vicepresidente, segunda vuelta, se mantendrán los mismos puestos de votación, los mismos números de mesa, el mismo potencial votante que para presidente, vicepresidente primero vuelta.Así lo confirmó Carlos Eduardo Gallego, delegado de la registraduría en el Quindío

Datos elecciones Quindío

“En el Quindío hay 504.934 personas habilitadas para votar. 129 puestos de votación en todo el departamento del Quindío con 1471 mesas dispuestas a recibir a los votantes.

Los jurados de votación son los mismos que fueron elegidos para el proceso electoral de primera vuelta. Estamos hablando de 10.576 jurados de votación.

El registrador fue claro en manifestar “El departamento del Quindío no registra hasta este momento ninguna situación que altere el proceso electoral, que altere el orden público, que sea motivo para desconfiar de la transparencia y la tranquilidad del proceso.

Cortesía Registraduría

Absolutamente coordinado. No ha habido problema desde la registraduría con ninguno de los actores del proceso. Policía, ejército, contraloría, procuraduría, defensoría del pueblo, MOE y toda una cantidad de actores que contribuyen a este proceso.

Invitar a todos los quindianos a acercarse a las urnas lo más temprano posible, desde las 8 de la mañana están abiertos los puestos de votación para hacerlo. Para hacerlo en paz.