Racionamiento de agua en el municipio de Salento en el Quindío por la reducción de los caudales

Armenia

Se trata del municipio de Salento que debido a la disminución de las lluvias se ha generado la reducción significativa en los caudales de las quebradas que abastecen el sistema de acueducto por eso determinaron la medida de contingencia.

En diálogo con Caracol Radio el alcalde de la localidad, Santiago Ángel Morales dio a conocer que debido a que se han registrado tantos puentes festivos lo que desencadena en la visita de muchos turistas entonces tomaron la decisión junto con la empresa del servicio público para establecer la suspensión temporal del agua desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana.

Enfatizó que el objetivo de la medida es que durante la noche se logre recuperar los tanques de almacenamiento para que al día siguiente se garantice el suministro de agua con normalidad para propios y visitantes.

“Resulta que las fuentes hídricas donde nos abastecemos han disminuido mucho el caudal y hay que dejar un caudal ecológico. Entonces, como este mes ha sido una temporada alta porque tenemos muchos turistas extranjeros, entonces se tomó la decisión de dar cierre desde las 10 a las 5 de la mañana para que en la noche se recuperen los tanques de almacenamiento y podamos al día siguiente tener todo el día con con agua en el municipio. Lo que estamos haciendo es eso para poder recuperar los tanques en horas de la noche”, manifestó.

En cuanto a la duración de la medida, el mandatario sostuvo que iniciaron con la misma puesto que actualmente se cuenta con gran afluencia de turistas y aspiran que el Fenómeno de El Niño no sea muy extenso para que se pueda suspender la contingencia.

“En estos momentos empezamos porque tenemos muy buena fluencia afluencia turística y lo que tenemos es que esperar es el fenómeno del Niño no sea muy largo con la ayuda de Dios para lograr suspender esta medida”, dijo.

Reiteró el llamado a la comunidad y a los turistas para que refuercen las acciones de cuidado del recurso hídrico en medio de las actuales condiciones climáticas.

“Ahorita puntualmente es un llamado a la ciudadanía que por favor cuidemos el agua, que no nos demoremos cuando nos estemos bañando, que sean muy rápidos, que cuando nos estemos cepillando los dientes cerremos la llave. Hoy es un llamado importante para poder decirles a las personas de nuestro municipio que no laven los vehículos para que no se desperdicie el agua y así poder tener el agua para la comunidad de nuestro municipio”, puntualizó.