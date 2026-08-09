Rodrigo Lara asumirá directamente la Presidencia del CERREM y no delegará sus funciones

El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, asumirá de manera directa y personal la Presidencia del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), instancia encargada de analizar y recomendar medidas de protección.

La decisión quedó establecida en una circular externa fechada el 7 de agosto de 2026, dirigida a la Dirección General y la Subdirección de Protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), así como a la Secretaría Técnica del CERREM.

En el documento, Lara señala que, en su calidad de ministro del Interior y presidente del comité, ejercerá directamente esta responsabilidad.

Le puede interesar: UNP no ha asignado esquemas de seguridad a nuevos congresistas: Secretaría de la Cámara alerta

“A partir de la fecha, ejerceré de manera directa y personal la Presidencia de dicho Comité”, señala la circular.

El ministro también dejó claro que no delegará esta función y que las sesiones que sean convocadas deberán contar con su participación y presidencia directa.

“No realizaré delegación alguna de esta función”, precisa el documento.

Leer más: ¿Quién es Didier Blanco? Perfil del nuevo director de la UNP de Abelardo de la Espriella

Como parte de las nuevas directrices, Lara solicitó a la UNP que toda convocatoria, agenda, documentación técnica e informes de evaluación de riesgo sean enviados previamente a su despacho para su conocimiento y trámite.

La circular también establece que las sesiones actualmente convocadas y las que estén pendientes deberán ser programadas de manera que cuenten con la presencia y dirección del ministro.

Leer también: ¿Por qué protestan sindicatos de la UNP en Bogotá?: armaron campamento frente a la entidad

Además, la Secretaría Técnica o quien convoque al CERREM deberá abstenerse de adelantar reuniones sin la participación del presidente del comité.

Según el documento, estas medidas buscan “garantizar el adecuado ejercicio de las competencias asignadas a la Presidencia del CERREM, la transparencia en la adopción de las recomendaciones de medidas de protección y el cumplimiento de los principios que rigen la función administrativa”.