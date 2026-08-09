Ataque sicarial al norte de Armenia, hombre fue impactado con arma de fuego por hombres en moto

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Armenia

En la mañana de este domingo 9 de agosto se registró un ataque sicarial en inmediaciones de la Clínica Avidanti y del Batallón de Servicios N° 8 del Ejército sobre la avenida Centenario al norte de la ciudad.

El reporte lo entregó el secretario de Gobierno, Carlos Arturo Ramírez informó que la víctima identificada como Juan Carlos Mejía Toscano de 60 años de edad que se movilizaba en un vehículo, fue atacado con arma de fuego.

“Efectivamente hubo un hecho de sicariato sobre las 11:30 de la mañana ahí en el al frente del Batallón de Servicios en la Centenario, dos hombres en una moto sicariaron a una persona que se transportaba en un vehículo”, manifestó.

Según el funcionario, la acompañante indicó que dos hombres que se movilizaban en una moto impactaron a la víctima con arma de fuego en la cabeza generando su muerte en el lugar de los hechos.

“Según versión del acompañante venían en contravía, le generaron un impacto que le dio en la cabeza y fue atendido por personal del hospital, pero falleció ahí en sitio”, dijo.

Con este caso ya son 71 homicidios en lo corrido del año en la capital quindiana.

Aún no se conocen las hipótesis del caso que ha generado conmoción por la zona en la que se cometió el ilícito y la hora puesto que fue cerca al mediodía de este domingo.

Las autoridades de inmediato activaron el plan candado con el fin de dar con la captura de los responsables de este hecho de sangre y el esclarecimiento total.