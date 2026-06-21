El ministro de Justicia desde Armenia dio garantías de seguridad luego del cierre de las votaciones

Armenia

Desde la sede del comando de la Policía en Armenia, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo entregó detalles del inicio de la jornada electoral de segunda vuelta en el Quindío y en el resto del país.

Acompañado por las autoridades políticos administrativas locales y regionales, los entes de control, el ministerio público, la Registraduría, el jefe ministerial dio paso a la jornada electoral en el departamento.

Sobre el inicio de las votaciones explicó “El reporte que he recibido hoy de las autoridades civiles de tanto de la capital como el departamento de policía y militares de total tranquilidad en estos 12 municipios. Todas las mesas están dispuestas en el departamento del Quindío siempre reporta tranquilidad y una recolección de los datos muy rápidamente, así que el panorama es de una jornada tranquila, ejercer el voto los ciudadanos.

Y agregó “esperar los resultados que va a anunciar la registraduría, para lo cual las autoridades han tomado algunas decisiones en algunos puntos en los que podrían presentarse situaciones de movilización social dependiendo de los resultados, pero el reporte es de normalidad”

Medidas para después de las cuatro de la tarde

Ministro de Justicia: por instrucciones del ministro de la defensa en diálogo con todos los responsables militares y policiales de los departamentos se identificaron a algunas ciudades y dentro de esas ciudades algunos puntos que podrían de denominarse de interés.

Adrián Trejos

Y a partir de las 4 de la tarde la policía con sus distintas unidades va a hacer presencia en el espacio público en la ciudad de Armenia y en Calarcá, Quimbaya y Montenegro son los que han sido identificados como posibles sitios de interés precisamente para garantizar que si hubiere manifestaciones estas se dé con normalidad y con tranquilidad.

Llamado

La idea es salir en horas de la mañana, no dejar para el último minuto así que la invitación a todos los quindianos, quindianas y a los cuyabros es que salgan, ejerzan su derecho al voto y luego estén en sus casas en familia esperando los resultados con la tranquilidad de que las instituciones policiales y militares y civiles van a garantizar los resultados.

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