Abelardo de la Espriella ganó la segunda vuelta presidencial en el Quindío

Abelardo de la Espriella, en su última visita a Armenia. Foto: Adrián Trejos

Armenia

El presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella logró 179.562 votos es decir el 58,33 %% de los votos, superó al candidato Iván Cepeda que alcanzó 122.068 Votos es decir el 39,65%, una diferencia de 57.494 votos

Según la Registraduría en el Quindío votaron 312.503 ciudadanos de los 504.934 aptos para sufragar, es decir el 61,88 % lo que significa que el nivel de abstención bajó y fue del 38.12%.

El total de votos en blancos fue de 6.207 votos que representa el 2,01 %%, votos nulos 4.179, es decir el 1,33 %% y tarjetas no marcadas 487, el 0,15 %%.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella nuevamente saca la mayor votación en el departamento del Quindío como ocurrió en la primera vuelta presidencial en este 2026.

Resultados primera vuelta presidencial 2026

Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo obtuvieron 142.586 votos es decir el 48,57% logrando el primer lugar en la votación en el departamento.

En el segundo lugar Iván Cepeda y Aida Quilcue con 94.337 votos es decir el 32,13 %.

Contexto segunda vuelta presidencial 2022, Quindío

El presidente electo de Colombia Gustavo Petro logró 113.537 Votos es decir el 41.50% de los votos, fue superado por el candidato Rodolfo Hernández que alcanzó 151.653 Votos es decir el 55.44%.

Según la Registraduría en el Quindío votaron 279.721 ciudadanos de los 490. 126 aptos para sufragar, es decir el 57.07% lo que significa que el nivel de abstención bajó y fue del 42.93%

El total de votos en blancos fue de 8.341 votos que representa el 30.4%, votos nulos 5.803, es decir el 2.07% y tarjetas no marcadas 38, el 0.13%