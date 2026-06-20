Fue capturado alias ‘Popeye’, cabecilla financiero de las disidencias de ‘Calarcá’ en el Tolima

Tolima

Fue capturado alias ‘Popeye’ o ‘Jhon Jairo’, presunto segundo cabecilla y coordinador logístico y financiero de la Comisión Joaquín González de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Calarcá’.

Tras varios meses de labores de inteligencia e investigación por parte de la Policía Nacional, alias ‘Popeye’ fue capturado en medio de una operación desarrollada por el Pelotón Motorizado del Batallón de Infantería N.º 18 Coronel Jaime Rooke, de la Sexta Brigada del Ejército, en la vereda San Eloy, zona rural de Rovira, Tolima.

Según las investigaciones, alias ‘Popeye’ era el encargado de direccionar los movimientos y coordinaciones financieras junto con alias ‘Cancharino’, cabecilla principal de la comisión en 2025. Además, realizaba el reclutamiento de nuevos integrantes, mantenía contactos con miembros de la estructura y se desplazaba entre Tolima y Valle del Cauca, según informó el Ejército.

Se le atribuyen cobros extorsivos, apoyo logístico, labores de inteligencia delictiva, organización de reuniones con presidentes de juntas de acción comunal para imponer normas, así como el constreñimiento a comerciantes y agricultores para el pago de cuotas extorsivas. También utilizaba viviendas de integrantes de la comisión y antiguos milicianos como áreas de campamento.

Al parecer, inició su actividad delictiva en 2022 como integrante de las Redes de Apoyo a Estructuras Residuales (RAER). En 2023 pasó a desempeñarse como guerrillero raso y, en 2026, se consolidó como cabecilla de la Comisión Joaquín González.

Su zona de influencia delictiva abarcaba los municipios de Roncesvalles, Rovira, Ibagué y Cajamarca, así como los corregimientos de Playarrica y Santa Helena, y veredas como Tolda Vieja, Cardales, El Topacio y Aguas Claras, cercanas al cañón del río Chili.

“De acuerdo con las labores investigativas, el capturado sería oriundo del municipio de San Antonio (Tolima) y, al parecer, llevaría más de dos años integrando dicha organización”, indicó el coronel John Vargas, comandante de la Policía en el Tolima.

Durante la captura se incautaron un revólver, dos granadas, cartuchos de diferentes calibres, un chaleco, un proveedor para mini Uzi, un proveedor para pistola y panfletos extorsivos alusivos a la Comisión Joaquín González.

El capturado quedó a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.