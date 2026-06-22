Abelardo de la Espriella le sacó 57.494 votos de diferencia a Iván Cepeda en el Quindío, reacciones

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En el Quindío, el candidato Abelardo de la Espriella le saco 57.494 votos a Iván Cepeda y ganó la segunda vuelta presidencial en ese departamento.

El presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella logró 179.562 votos es decir el 58,33 %% de los votos, superó al candidato Iván Cepeda que alcanzó 122.068 Votos es decir el 39,65%.

El representante a la cámara de Cambio Radical por el Quindío, John Edgar Pérez, indicó “Muy contento por el resultado electoral del departamento del Quindío. Sin lugar a duda, se marcó la diferencia, esos 57.000 votos de más marcan e impactan lo que fue el resultado a nivel nacional. De verdad que aquí solo resta agradecer a todas las personas, líderes sociales, empresariales, políticos que se vincularon en este proceso, muy contento por el resultado.

Y agregó “me siento orgulloso de haber aportado un granito de arena como equipo, nos sentimos orgullosos en haber aportado un granito de arena a esa victoria electoral, por supuesto que también en el país eh ha habido una gran votación y debemos reconocer, primero que el país está polarizado y eso es a producto precisamente de la manera y de la forma como se ha gobernado en Colombia.

Más información Abelardo de la Espriella ganó la segunda vuelta presidencial en el Quindío

Nosotros tuvimos un gobierno que llamó siempre a la confrontación, a la división que siempre en su discurso, en su intervención dividía el país y eso se ve reflejado hoy en el resultado.

Por eso uno de los grandes retos que tiene el próximo presidente de la República, Abelardo de la Espriella, es cumplir con el mandato constitucional de unir el país, Él lo ha dicho, “Yo voy a gobernar para los que votaron y para los que no votaron por mí.” Por eso indispensable el llamado a esa unidad. puntualizo el congresista de cambio radical

Gobernador del Quindío

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis también se pronunció y señaló “Una vez más la democracia colombiana ha salido triunfante por la participación y el respeto ciudadano en la jornada de este domingo. Destacó la celeridad y efectividad de nuestra registraduría nacional Envío un mensaje de reconocimiento a nuestro presidente electo el doctor Abelardo de las Espriella

Cortesía Gobernación Quindío

Y agregó el mandatario departamental “Esperamos que su mandato sea de beneficio para Colombia, basado en la concertación social y el encuentro con un país que requiere del ejecutivo central para progresar. Como hemos señalado, somos un país de regiones que necesita una interlocución efectiva.

Esperamos que el Quindío sea escuchado y que por fin el gobierno nacional ponga su mirada en nuestro departamento para encontrar de manera conjunta soluciones a nuestras necesidades. Confiamos que la actitud demócrata del nuevo presidente nos permita establecer ese puente que venimos reclamando.

Congresista Jesús Bedoya

El representante a la Cámara electo, Jesús Armando “Chucho” Bedoya, envió un mensaje de felicitación a Abelardo de la Espriella por su elección como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030. Además, expresó su disposición de trabajar de manera articulada con el nuevo Gobierno Nacional, en favor del desarrollo de las regiones y la generación de oportunidades para los ciudadanos.

Bedoya señaló que desde el Congreso respaldará e impulsará iniciativas que contribuyan, entre otros, a fortalecer el empleo, la seguridad, la inversión y la competitividad regional.

Asimismo, manifestó su confianza en que el diálogo y la articulación institucional permitan avanzar en proyectos y resultados concretos que mejoren la calidad de vida de las familias quindianas y aporten al progreso del país.