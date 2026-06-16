MinDefensa expide decreto que prohíbe celulares en puesto de votación: “prohibido tomar foto a voto”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el Gobierno firmó un decreto que prohíbe el uso de celulares y cámaras fotográficas en los puestos y líneas de votación durante la segunda vuelta presidencial.

La medida busca impedir que los ciudadanos tomen fotografías del voto y reducir riesgos asociados a presiones, constreñimiento o control ilegal sobre los electores.

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“Una de ellas es un decreto que invita a todos los votantes a hacerlo de manera libre y transparente, pero también toma unas medidas como prohibido el uso de celulares o de cámaras fotográficas en los puestos y las líneas de votación”, aseguró el ministro.

Sánchez fue enfático en que los votantes no podrán registrar con celulares o cámaras la marcación del tarjetón.

“Nadie puede tomarle la foto al voto que cada uno va. Eso de alguna manera ayuda a anular ese riesgo del procedimiento”, señaló.

El ministro explicó que, además de esta medida, se activará toda la capacidad cibernética para monitorear riesgos de cara a la jornada electoral.

“Se activa también toda la capacidad cibernética, el PMU cibernético a las 10 de la mañana”, indicó.

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Sánchez agregó que, en la recta final de la campaña, el Gobierno busca evitar hechos de violencia o desinformación como los registrados en otros procesos electorales.

“Entre más nos acercamos a las elecciones, la emoción coge más fuerza que la razón”, dijo el ministro.

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