Tres de los delincuentes más buscados del Quindío capturados en Armenia son de una misma familia

Armenia

En el Quindío fueron capturados tres de los delincuentes más buscados de ese departamento, lo curioso es que los detenidos son integrantes de una misma familia.

La Policía Quindío en coordinación con la Fiscalía 47 especializada contra el narcotráfico a través de la seccional de investigación criminal SIJIN, capturó a 3 integrantes del cartel de los más buscados en el Quindío.

La diligencia de allanamiento se llevó a cabo en el barrio Buenos Aires Plano en Armenia, hasta donde llegaron los investigadores y dieron con la captura de estas tres personas; fueron identificados con los alias de “Chorolo”, “Lucero” y “Jonás”, requeridos a través de orden judicial por los delitos de concierto para delinquir por darse para narcotráfico; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones y destinación ilícita de bienes e inmuebles.

Estas personas, eran integrantes del Grupo de Delincuencia Común Organizado “La Herencia”, la cual fue desarticulada en el mes de marzo del año 2025.

Según la Policía, alias “Chorolo”, es el líder de mencionada estructura, alias “Lucero” es su compañera sentimental y administradora de puntos de expendio junto a alias “Jonás”.

El coronel, Carlos Mario Bustamante Bermúdez comandante de Policía Quindío explicó “Los capturados son integrantes de una misma familia, con injerencia delictiva de tráfico local de estupefacientes en el sector conocido como la olla del pájaro en el barrio en el barrio Buenos Aires y Patio Bonito”

Además, que tienen antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio, por los delitos de: Tráfico de moneda falsa, concierto para delinquir agravado por darse para narcotráfico, fabricación, tráfico porte o tenencia de armas de fuego o municiones.

Estas personas fueron dejados a disposición de la fiscalía general de La Nación para su correspondiente judicialización y fueron cobijadas con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.