Lunes 22 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Autoridades reportan normalidad en la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial en el Quindío. Foto: Adrián Trejos

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Abelardo de la Espriella ganó la segunda vuelta presidencial en el Quindío

El candidato del movimiento Firme Por la Patria, Abelardo de la Espriella tuvo una diferencia de 57.494 votos contra el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda

El presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella logró 179.562 votos es decir el 58,33 %% de los votos, superó al candidato Iván Cepeda que alcanzó 122.068 Votos es decir el 39,65%.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Según la Registraduría en el Quindío votaron 312.503 ciudadanos de los 504.934 aptos para sufragar, es decir el 61,88 % lo que significa que el nivel de abstención bajó y fue del 38.12%

El total de votos en blancos fue de 6.207 votos que representa el 2,01 %%, votos nulos 4.179, es decir el 1,33 %% y tarjetas no marcadas 487, el 0,15 %%.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella nuevamente saca la mayor votación en el departamento del Quindío como ocurrió en la primera vuelta presidencial en este 2026, así mismo ganó en 11 de los 12 municipios, solo en La Tebaida, Iván Cepeda logró la mayor votación.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Cabe recordar los Resultados primera vuelta presidencial 2026, donde Abelardo De La Espriella y José Manuel Restrepo obtuvieron 142.586 votos es decir el 48,57% logrando el primer lugar en la votación en el departamento. En el segundo lugar Iván Cepeda y Aida Quilcue con 94.337 votos es decir el 32,13 %.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Reacciones, el representante a la Cámara electo, Jesús Armando “Chucho” Bedoya, envió un mensaje de felicitación a Abelardo de la Espriella por su elección como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030. Además, expresó su disposición de trabajar de manera articulada con el nuevo Gobierno Nacional, en favor del desarrollo de las regiones y la generación de oportunidades para los ciudadanos.

Bedoya señaló que desde el Congreso respaldará e impulsará iniciativas que contribuyan, entre otros, a fortalecer el empleo, la seguridad, la inversión y la competitividad regional. Asimismo, manifestó su confianza en que el diálogo y la articulación institucional permitan avanzar en proyectos y resultados concretos que mejoren la calidad de vida de las familias quindianas y aporten al progreso del país.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El representante a la cámara de Cambio Radical por el Quindío, John Edgar Pérez, indicó “Muy contento por el resultado electoral del departamento del Quindío. Sin lugar a duda, se marcó la diferencia, esos 57 000 votos de más marcan e impactan lo que fue el resultado a nivel nacional. De verdad que aquí solo resta agradecer a todas las personas, líderes sociales, empresariales, políticos que se vincularon en este proceso, muy contento por el resultado.

Y agregó “me siento orgulloso de haber aportado un granito de arena como equipo, nos sentimos orgullosos en haber aportado un granito de arena a esa victoria electoral, por supuesto que también en el país eh ha habido una gran votación y debemos reconocer, primero que el país está polarizado y eso es a producto precisamente de la manera y de la forma como se ha gobernado en Colombia.

Más información Viernes 19 de junio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Nosotros tuvimos un gobierno que llamó siempre a la confrontación, a la división que siempre en su discurso, en su intervención dividía el país y eso se ve reflejado hoy en el resultado.

Por eso uno de los grandes retos que tiene el próximo presidente de la República, Abelardo de la Espriella, es cumplir con el mandato constitucional de unir el país, Él lo ha dicho, “Yo voy a gobernar para los que votaron y para los que no votaron por mí.” Por eso indispensable el llamado a esa unidad. puntualizo el congresista de cambio radical

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis también se pronunció y señaló “Una vez más la democracia colombiana ha salido triunfante por la participación y el respeto ciudadano en la jornada de este domingo. Destacó la celeridad y efectividad de nuestra registraduría nacional Envío un mensaje de reconocimiento a nuestro presidente electo el doctor Abelardo de las Espriella

Y agregó el mandatario departamental “Esperamos que su mandato sea de beneficio para Colombia, basado en la concertación social y el encuentro con un país que requiere del ejecutivo central para progresar. Como hemos señalado, somos un país de regiones que necesita una interlocución efectiva.

Esperamos que el Quindío sea escuchado y que por fin el gobierno nacional ponga su mirada en nuestro departamento para encontrar de manera conjunta soluciones a nuestras necesidades. Confiamos que la actitud demócrata del nuevo presidente nos permita establecer ese puente que venimos reclamando.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No hubo capturas por delitos electorales en el Quindío, las autoridades entregaron un balance positivo en la segunda vuelta presidencial

En el marco del preconteo de la segunda vuelta presidencial y una vez finalizado el puesto de mando unificado, el coronel Carlos Mario Bustamante comandante de la Policía del departamento entregó un balance positivo en materia de seguridad. Fue claro que no hubo ninguna situación anómala que generara afectación en el orden público del departamento puesto que hubo una manifestación, pero sin mayor dificultad.

Asimismo, mencionó que respecto al material electoral que llegara al Coliseo del Café que es el sitio de escrutinio contará con la articulación de las autoridades para garantizar la seguridad correspondiente.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Fue claro que la jornada electoral de la segunda vuelta fue muy positiva puesto que no hubo capturas por delitos electoral, solo una por orden judicial relacionado con un delito de extorsión y secuestro.

También dijo que el mayor llamado de atención fue el del uso del celular entendiendo la reciente directriz del Ministerio del Interior y dos incautaciones de publicidad política de ambos partidos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Al respecto el secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez señaló que entablaron diálogo con los dirigentes de los partidos políticos con el objetivo de llamar a la calma y a recibir los resultados de manera tranquila para evitar cualquier situación que pueda alterar el orden público.

Reconoció que se registraron noticias falsas relacionadas con desmanes generando intranquilidad y angustia en la población cuando el reporte era contrario.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Finalmente, el secretario de Gobierno de Armenia Carlos Arturo Ramírez enfatizó que hubo una nutrida participación en la jornada electoral y el balance en materia de seguridad muy positivo de la mano con las autoridades. Resaltó que en la capital quindiana no se registraron capturas por delitos electorales

Es de anotar que el ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo hizo presencia en el puesto de mando unificado en el comando de la Policía del Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Un motociclista muerto en siniestro vial en el Quindío.

El hecho se presentó a las 09:20 AM de ayer domingo 21 de junio donde se presenta un choque en la vía Quimbaya- Filandia en el KM 8+500mts en el Quindío.

Según el Instituto departamental de tránsito del Quindío en el siniestro presentado se reporta una persona fallecida, el conductor de la motocicleta identificado como José Luis Rodríguez de 38 años de edad de nacionalidad, venezolano quien fue trasladado al hospital local de Quimbaya donde murió debido a la gravedad de las heridas.

La víctima conducía la motocicleta de Placas: IUC51D, Marca: BAJAJ que chocó contra la camioneta de placas: RGO301, marca: KIA.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia familiares de una mujer asesinada hace cuatro años protestaron en las afueras de la sede de la Fiscalía, exigen justicia, porque el hombre relacionado con el crimen fue condenado a 37 años de prisión, pero sigue en libertad.

Recordemos que el pasado 11 de marzo del año 2022, la joven Yenny Karolain Nohava Forero de 20 años de edad fue asesinada con arma blanca en zona rural del municipio de Circasia.

En el mes de abril de este año, el Juzgado tercero penal del circuito de conocimiento de Armenia emitió sentencia condenatoria en contra de Cristian Alejandro Ospina de 37 años de prisión en calidad de autor en el homicidio de la joven.

A propósito, se llevó a cabo un plantón en inmediaciones del Palacio de Justicia de Armenia donde familiares llamaron la atención para que se genere la celeridad en el proceso y que el caso no quede en la impunidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La madre de la víctima Yuri Forero explicó que les preocupa mucho la situación ya que, aunque hubo condena, el responsable del homicidio permanece en libertad lo que no permite una justicia integral en el caso.

“En realidad lo que estamos pidiendo es que agilicen la segunda respuesta que necesitamos para que pueda ser detenido el homicida que fue Cristian Ospina, que ya está condenado ahora. Pero pues como apelaron se fue a segunda instancia el caso. Lo que queremos es que se haga justicia, que nos escuchen, que ya pasaron 4 años y que ya es justo de que de que este hombre este preso. “, manifestó.

Además, destacó que el proceso permanece pendiente en la Corte Suprema de Justicia tras la declaración de impedimento del magistrado ponente por lo que considera que cada día de demora apunta a la impunidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Resaltó que es muy frustrante como familia la intimidación que se genera por parte del joven involucrado en el caso a través de las redes sociales.

“Se ha complicado mucho porque después de que fue condenado el por redes sociales ha hecho muchos ataques contra mi familia y también a los testigos Entonces también eso me parece una falta de respeto para mí, es como una burla que está haciendo él para nosotros como dolientes, familia y bueno, también está poniendo en riesgo a estas personas que contribuyeron con las declaraciones para dar con él", destacó.

Es de anotar que, aunque Cristian Alejandro Ospina fue condenado, permanece en libertad mientras la sentencia no quede en firme.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En noticias judiciales, Por solitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Mateo Stiven Correa Orozco, presunto responsable de asesinar a un hombre, en vía pública de Armenia, Quindío.

Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) Seccional Quindío le imputó los delitos de homicidio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos.

Los hechos ocurrieron el 13 de junio del 2025, en vía pública del barrio Vista Hermosa de Armenia, donde un hombre se disponía a montar su motocicleta, y fue abordado por Correa Orozco, quien, al parecer, le disparó y le causó la muerte en el lugar. La Policía Nacional capturó en flagrancia a este hombre.

Desde el Instituto departamental de tránsito del Quindío, IDTQ, manifestaron que las hipótesis están por establecer, causas y responsabilidades son materia de investigación

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La gobernación del Quindío, a través de la secretaría de Aguas e Infraestructura, realizó en el Teatro Cordillerano Octavio Augusto Arbeláez de Buenavista la socialización del Contrato de Obra 004 de 2026, que tiene como objeto el desmonte del sistema de transporte teleférico del Parque Ciudad Tolra. La iniciativa respondió a una solicitud histórica de la comunidad buenavisteña y avanza gracias al trabajo articulado entre el gobierno departamental y la administración municipal.

La intervención contempla una inversión superior a los $370 millones, recursos destinados a la ejecución de esta obra que busca transformar un espacio emblemático del municipio y responder a una necesidad planteada por la comunidad durante varios años.

Durante el encuentro, el alcalde Juan Steban Aristizábal destacó el respaldo del gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, para hacer realidad este proyecto y señaló que el desmonte permitirá fortalecer la identidad turística de Buenavista alrededor de sus paisajes, cafés especiales, gastronomía y turismo de naturaleza.

Asimismo, resaltó que la obra contará con un importante componente ambiental que garantizará la protección de la flora, la fauna y las fuentes hídricas, mediante un proceso ejecutado por profesionales especializados y bajo estrictos criterios de responsabilidad y sostenibilidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ante el riesgo de incendios forestales y de cobertura vegetal que podrían presentarse durante la temporada seca asociada al fenómeno de El Niño, el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de Armenia reunió a las entidades de apoyo que hacen parte del Sistema Municipal de Gestión del Riesgo para fortalecer los mecanismos de respuesta y coordinación frente a posibles emergencias.

Durante la sesión, las instituciones participantes expusieron la capacidad operativa, el talento humano, la maquinaria, los vehículos, herramientas y demás recursos con los que cuentan para respaldar las labores del Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia en caso de registrarse incendios que afecten zonas urbanas, rurales o áreas de importancia ambiental del municipio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Nueva fase del Plan de Manejo de Tránsito habilitará giro a la izquierda en avenida Las Palmas

Como parte de los trabajos del Intercambiador Vial y con el propósito de garantizar una movilidad más ágil y segura durante su construcción, la Alcaldía de Armenia implementará una nueva fase del Plan de Manejo de Tránsito (PMT).

Esta nueva etapa habilitará próximamente y de manera temporal un giro a la izquierda en la avenida Las Palmas, a la altura del Centro Comercial Bolívar, permitiendo que los conductores que transitan en sentido sur-norte por la carrera 19 puedan incorporarse a la avenida Bolívar en el sector de Fundadores.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Para regular de manera segura esta maniobra, fue instalada una intersección semafórica temporal que controlará el flujo vehicular en este punto de la ciudad.

De manera complementaria, sobre el puente de la calle segunda adelantan desde el fin de semana la instalación de botones reflectivos en el carril izquierdo, medida que permitirá canalizar adecuadamente los vehículos que circulan por esta estructura y generar las condiciones necesarias para que quienes utilicen el nuevo giro temporal puedan incorporarse al carril derecho de forma ordenada, manteniendo la fluidez del tránsito y reduciendo riesgos para todos los actores viales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Durante 10 días, 71 tiendas participantes ofrecieron un combo de cappuccino más acompañante, donde los empresarios reportaron la venta de 8.816 combos, un 67 % más que en 2025.

Durante la campaña de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío que promueve el consumo de cafés de especialidad y la exposición de las propuestas de las tiendas de café especial de la región, el 98% de las tiendas reportó la llegada de nuevos clientes, mientras que el 99% aseguró un incremento en el alcance e interacción de sus redes sociales.

La campaña superó los 1,4 millones de visualizaciones en redes sociales. Por su parte, el consumidor que más tiendas recorrió registró 55 visitas, incluyendo tiendas de la cordillera.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Gobernación del Quindío y Defensa Civil siembran 100 árboles en el Parque de la Vida de Armenia

La Gobernación del Quindío, a través de la dirección de Desarrollo Rural Sostenible de la secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en articulación con la Defensa Civil Colombiana, adelantó una significativa jornada de siembra en el Parque de la Vida de Armenia, considerado el principal pulmón verde de la ciudad y uno de los espacios ambientales más emblemáticos del departamento.

Durante la actividad fueron sembrados cerca de 100 árboles de especies nativas y de importancia ecológica, contribuyendo al fortalecimiento de la conectividad entre ecosistemas y a la generación de hábitats para la fauna y avifauna presentes en este sector.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Actos simbólicos, jornadas de salud, entrega de reconocimientos, integración deportiva y recreativa, así como la realización de actos culturales, y un multicolor cierre con la tradicional Marcha del Orgullo LGBTIQ+ ‘Armenia se viste de colores’, son parte de la agenda de la Semana de la Diversidad 2026, que se desarrollará en la capital quindiana del 22 al 27 de junio.

La programación, diseñada y liderada por la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y el programa Armenia Diversa, iniciará hoy lunes 22 de junio con una jornada de apertura que recorrerá diferentes puntos del centro de la ciudad, desde la plaza Bolívar hasta el parque Sucre, donde se realizará un acto simbólico de sensibilización y visibilización de la comunidad LGBTIQ+, acompañado de expresiones artísticas y culturales.

El martes 23 de junio, en la plaza de la Quindianidad, se llevará a cabo una Jornada de Salud Integral que ofrecerá servicios médicos, odontológicos, psicológicos, vacunación y actividades de bienestar, garantizando una atención digna y con enfoque diferencial para toda la población.

La agenda continuará el miércoles 24 de junio con una Jornada Interinstitucional en el parque Sucre, espacio en el que diferentes entidades acercarán a la ciudadanía servicios relacionados con actualización del Sisbén, oferta académica, programas de formación y orientación sobre trámites y beneficios institucionales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El jueves 25 de junio, el deporte será protagonista con una jornada recreativa y de integración en el polideportivo El Cafetero. El viernes 26 de junio se realizará la Jornada Artística y Cultural y la entrega de galardones en el auditorio Bernardo Ramírez de la universidad del Quindío.

Durante este evento se reconocerá el trabajo de líderes, lideresas, organizaciones sociales, colectivos, deportistas, funcionarios y demás personas que han contribuido al fortalecimiento de los derechos y la inclusión de la población LGBTIQ+ en Armenia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Semana de la Diversidad culminará el sábado 27 de junio con una gran jornada de emprendimiento en la plaza de Bolívar, donde emprendedores y emprendedoras de la comunidad podrán exhibir sus productos y servicios.

Ese mismo día tendrá lugar la tradicional Marcha del Orgullo LGBTIQ+ ‘Armenia se viste de colores’, que partirá desde la universidad del Quindío y finalizará en la plaza Bolívar, en una movilización que busca celebrar la diversidad, promover el respeto y reafirmar el compromiso de la ciudad con la inclusión y la dignidad humana.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Gracias al talento, la creatividad y el compromiso de sus aprendices e instructores, El Sena Regional Quindío alcanzó el tercer lugar en El SENA Cocina, concurso nacional realizado bajo el lema “Sünsai: ahumado de tradición, fuego de territorio”,

logro que le permitirá recibir una inversión de 2.500 millones de pesos para fortalecer los ambientes de formación, la dotación de menaje y los procesos académicos de la Escuela de Turismo y Gastronomía.

Con este nuevo reconocimiento, la Regional Quindío acumula cerca de 6.000 millones de pesos obtenidos en las dos últimas versiones del certamen, recursos destinados a la modernización y fortalecimiento de la formación gastronómica que reciben los aprendices del departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Los aprendices Santiago Castro Rojas y Paula Andrea Ruiz Bohórquez fueron los encargados de representar al Quindío en esta competencia nacional, liderando junto a sus instructores el proceso de investigación, conceptualización y desarrollo de la propuesta gastronómica que dejó en alto el nombre de la región.

La propuesta, denominada “El Arriero y el Fuego”, rindió homenaje a los arrieros y a la huella cultural que han dejado en la construcción de la identidad regional. El plato obtuvo una calificación de 424 puntos sobre 500 posibles, ubicándose entre las mejores creaciones gastronómicas del país.

Este resultado ratifica a la Escuela de Turismo y Gastronomía del SENA Quindío como una de las más destacadas del país, consolidando el talento, la tradición y la innovación se unen, el Quindío puede sobresalir en los más altos escenarios de la gastronomía nacional.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, el patinador del Quindío Juan Diego Yepes Restrepo fue convocado a la Selección Colombia de Patinaje de Velocidad, categorías mayores, para disputar el Campeonato Panamericano de Naciones 2026, que se realizará entre el 14 y el 19 de julio en Guarne, Antioquia. El certamen, además, será clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

La designación fue oficializada mediante la Resolución 058 de la Federación Colombiana de Patinaje, luego de evaluar los resultados obtenidos por el deportista en competencias internacionales realizadas en Italia, su ubicación en el ranking nacional 2025-2026 y el concepto técnico del cuerpo nacional. Yepes hará parte de la nómina colombiana en la modalidad de velocidad junto a los principales referentes del país.