Mundial 2026 HOY 17 de junio EN VIVO | Hora y cómo ver la jornada de este miércoles: Colombia debuta

Llegó la hora cero para la Selección Colombia que este miércoles, 17 de junio, tendrá acción por primera vez en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Sin embargo, este día también hay más acción en el Mundial 2026. Dentro de lo más destacado está el debut de nada más, y nada menos, que la Selección de Portugal liderada por Cristiano Ronaldo.

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Y, por esta razón, en Caracol Radio le contamos todos los detalles de los partidos que se jugarán esta jornada.

Debuta la Selección Colombia

La Selección Colombia debutará en el Mundial este miércoles, 17 de junio, contra la Selección de Uzbekistán.

El partido entre sudamericanos y asiáticos se jugará en el mítico estadio Azteca de la Ciudad de México a las 9:00 de la noche, por lo que será el último partido de este 17 de junio.

Ahora, aunque se piense en el papel que el combinado uzbeko es menos futbolísticamente que Colombia, cuenta con un bastión importante en sus líneas: se trata del defensor central Abdukodir Khusanov, zaguero que milita en el Manchester City de Inglaterra.

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El resto de la jornada de este miércoles, 17 de junio

Así las cosas, el resto de la jornada se jugará en tres franjas horarias, de la siguiente forma:

Portugal vs. República Democrática del Congo

El día lo abre debutando la Selección de Portugal comandada por Cristiano Ronaldo que, entre otras cosas, será de los pocos jugadores que tendrán acción en un total de 6 mundiales de forma consecutiva.

El crack luso estuvo presente en los certámenes de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y hará lo mismo en este 2026.

Ahora, el partido entre Portugal y RD del Congo se jugará en el NRG Stadium, Houston, de Estados Unidos, y se disputará a las 12:00 del mediodía, hora Colombia.

Inglaterra vs. Croacia

Luego será el turno de la Selección de Inglaterra plagada de figuras como Hary Kane, Bukayo Saka y Declan Rice, que recibirán a la Selección de Croacia comandada por el Balón de Oro Luka Modric.

El juego será en el AT&T Stadium, Arlington, Estados Unidos, a las 3:00 de la tarde, hora Colombia.

Ghana vs. Panamá

Así, como penúltimo partido de la jornada, en el BMO Field, de Toronto, Canadá, a las 6:00 de la tarde, Ghana se verá las caras contra Panamá.

¿Cómo ver EN VIVO los partidos de este miércoles, 17 de junio, del Mundial 2026?

Finalmente, para ver los partidos del Mundial 2026 de este miércoles, 17 de junio, lo podrá hacer por varias señales: DirecTV, Disney +, RCN, Caracol TV y Win Sports, aunque el único canal que transmitirá los cuatro juegos del día será el primero.

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Si usted lo prefiere, también puede seguir la narración de los partidos por la señal de Caracol Radio en el ‘Fenómeno del Fútbol’, o el minuto a minuto por la página web de este medio.

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