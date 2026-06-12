Fecha y hora del debut de la Portugal de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026: cómo ver EN VIVO

El Mundial del 2026 ya arrancó con una victoria de México sobre la Selección de Sudáfrica por 2-0. Sin embargo, aun se espera el debut de las llamadas selecciones favoritas para quedarse con el título que está en disputa, siendo una de ellas la Portugal comandada por Cristiano Ronaldo.

Y es que, muy posiblemente, este puede ser el último mundial del futbolista luso ganador de cinco balones de oro, pues a la Copa del Mundo 2026 llega con 41 años, y para la siguiente podría ya estar retirado.

Por ello, en Caracol Radio le contamos cuándo será el debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026.

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¿Cómo llega Portugal a su debut en el Mundial del 2026?

Lo primero es que se debe resaltar que Portugal se verá las caras con Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026, pues ambos comparten la zona K del certamen.

Este partido reunirá a dos viejos conocidos en la cancha: James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, que en su momento compartieron vestuario cuando ambos jugaban en el Real Madrid .

Así las cosas, el conjunto europeo llega a debutar en este Mundial en el que enfrentará a la Selección Colombia con dos victorias en la previa, pues derrotó a los combinados nacionales de Chile y Nigeria 2-1.

¿Cuándo debuta Portugal en el Mundial 2026 y en dónde?

La Portugal de Cristiano Ronaldo debutará en la Copa del Mundo 2026 contra la selección de la República Democrática del Congo el próximo miércoles, 17 de junio. El mismo día que debuta la Selección Colombiana de Néstor Lorenzo.

El partido entre europeos y africanos se jugará en el Estadio NRG, de Houston, Estados Unidos.

¿A qué hora debuta Portugal en el Mundial 2026?

La Selección de Portugal hará su debut en este torneo a las 12:00 del mediodía, hora Colombia y será el primer partido que se jugará en el grupo K.

¿Cómo ver EN VIVO el debut de Cristiano Ronaldo y Portugal en el Mundial 2026?

Usted podrá ver el debut de la Portugal de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 por medio de DGO, que cuenta con todos los partidos del torneo.

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Si lo prefiere, puede escuchar la transmisión del partido por el ‘Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio o seguir el minuto a minuto en la pagina web de este medio.

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