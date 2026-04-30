Estadio Azteca albergará a Colombia ¿Por qué cambiará su nombre durante el Mundial 2026?
Uno de los estadios más emblemáticos en la historia, será el encargado de albergar el partido inaugural del Mundial.
El Estadio Azteca cambiará temporalmente su denominación a Estadio Ciudad de México durante la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta modificación responde a los lineamientos de la FIFA, que prohíben la presencia de marcas comerciales en los nombres oficiales de los estadios durante el torneo.
Sin embargo, fuera del certamen, el escenario tendrá como nombre comercial Estadio Banorte durante los próximos 12 años, tras un acuerdo de patrocinio superior a los 2.100 millones de pesos destinado a su remodelación.
Más allá del cambio de nombre, el histórico recinto mexicano se prepara para seguir ampliando su legado en el fútbol mundial. El ahora denominado Estadio Ciudad de México se convertirá en el primer estadio en la historia en albergar tres partidos inaugurales de Copas del Mundo, tras haber sido sede en 1970 y 1986. Además, será el único escenario que ha acogido tres ediciones distintas del Mundial, consolidándose como un ícono absoluto del deporte.
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Por su césped han pasado leyendas como Pelé y Diego Armando Maradona, protagonistas de dos de las ediciones más recordadas en la historia de la Copa del Mundo. En 2026, el estadio volverá a estar en el centro de la atención global, siendo uno de los epicentros del torneo que se celebrará en Norteamérica.
En la actualidad, el recinto es casa de dos equipos tradicionales del fútbol mexicano: Club América y Cruz Azul, protagonistas habituales de la Liga MX.
De cara al Mundial, la Selección de México disputará sus tres partidos de la fase de grupos en territorio nacional. Dos de esos encuentros incluido el partido inaugural se jugarán en este estadio, mientras que el restante tendrá lugar en Guadalajara.
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Detalles del estadio
- Nombre: Estadio Ciudad de México
- Ubicación: Tlalpan, Ciudad de México, México
- Capacidad: 83,000
- Inauguración: 1966
Calendario de partidos en el Estadio Ciudad de México
Fase de grupos
Jueves, 11 de junio 2026
Partido 1 – México vs Sudáfrica - Grupo A - Estadio Ciudad de México
Miércoles, 17 de junio 2026
Partido 24 – Uzbekistán vs Colombia – Grupo K- Estadio Ciudad de México
Miércoles, 24 de junio 2026
Partido 53 – República Checa vs México – Grupo A - Estadio Ciudad de México
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Dieciseisavos de final
Martes, 30 de junio 2026
Partido 79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Ciudad de México
Domingo, 5 de julio 2026
Partido 92 – Ganador Partido 79 v Ganador Partido 80 - Estadio Ciudad de México