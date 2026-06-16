Lorenzo se une a la crítica de los tiempos de hidratación en el Mundial: “Se pierde la esencia”

A poco más de 24 horas del estreno de la Selección Colombia en el Mundial 2026 ante Uzbekistán, el técnico Néstor Lorenzo atendió a los medios de comunicación y habló de lo que será este primer encuentro. Entretanto, fue crítico con una de las grandes polémicas que ha tenido este certamen: las pausas de hidratación.

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Pero antes, el entrenador argentino entregó la noticia de que Jhon Córdoba está apto para el primer partido, a pesar de no haber estado en los últimos dos amistosos por una lesión. Asimismo, se refirió a cómo llega el plantel desde lo físico, rescatando la gran unión que hay en el grupo.

Declaraciones de Néstor Lorenzo

El mensaje en la Selección Colombia: “El mensaje es el de siempre, que disfruten, que agradezcan y que se maten por la camiseta de Colombia. Volvemos a esta cita mundialista después de ocho años, tenemos ilusión y ganas de hacer las cosas bien. Se da de manera natural, los muchachos han dado todo en la cancha, juegan con el corazón, eso le llega a la gente. La prensa tiene que estar acompañando siempre, a veces se da poca información, pero no es a propósito. Hay que estar unidos, Colombia va a afrontar un reto muy importante”.

La sorpresas que ha tenido el Mundial: “Los Mundiales demuestran que no hay equipos pequeños y no hay que subestimar a nadie. Uzbekistán ha tenido buenos resultados con buenos equipos, tiene un gran técnico, cuatro o cinco jugadores de categoría y es un equipo ordenado que sabe a qué juega, ese el desafío nuestro para afrontarlo y superarlo”.

¿Cómo llega James al Mundial?: “James llega bien, ha ido creciendo en la parte de rendimiento físico y su talento y condiciones lo hacen un jugadores que sin correr tanto como otros define cosas y da claridad al juego. Colombia ha estado a la altura en cuanto a la intensidad. Francia nos superó, pero por momentos estuvimos a la altura en los datos de rendimiento. El tema es defender bien y atacar de la mejor manera. Jugar bien no pasa solo por correr, a veces nos confundimos con el tema de la intensidad”.

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Jhon Córdoba: “El estado de salud de los 26 es muy bueno. Córdoba ya hizo fútbol, está evolucionando muy bien, está apto, pero no tuvo las prácticas ni los amistosos del resto”.

Pausa de hidratación: “Cuando las temperaturas suben de 30 o 35 grados, como pasó en Copa América, una pausa de hidratación es correcta y buena. Cuando se hacen de más de tres minutos se pierde la esencia de la hidratación y pasa a otro tema. En principio, en esas pausas, se mostraba al técnico hablando con los jugadores, pero ahora son todas pausas publicitarias, o sea que tiene otro sentido. Me pregunto si esa era la intención inicial o la hidratación para el bienestar de los jugadores”.

Primer Mundial como técnico: “Es un camino por el que trabajé mucho desde la sombra. Aprendí mucho de José y de muchos entrenadores que tuve en mi etapa de jugador. Tenía claro que quería ser entrenador y siempre me preocupé por aprender, escuchar, mirar, capacitarme. Dios me dio la posibilidad de estar aquí, en un Mundial, como DT principal; trabajé mucho para esto y espero disfrutarlo con la Selección Colombia”.