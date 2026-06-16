Mundial 2026: esta es la posible alineación titular de Colombia para enfrentar a Uzbekistán

Al fondo, el estadio Azteca. Al frente, de izquierda a derecha, Jhon Arias, James Rodríguez y Camilo Vargas. Fotos: Getty Images.

Arrancará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 para la Selección Colombia que este miércoles, 17 de junio, debutará contra el combinado nacional de Uzbekistán.

Aunque para el cuadro ‘Tricolor’ esta será su séptima copa mundial, para el conjunto uzbeko será su primer certamen, pues esta Copa del Mundo del 2026 será la primera en la que los asiáticos participarán en toda su historia.

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¿Cómo llegan ambos equipos para su debut?

La Selección Colombia llega con un saldo de dos victorias en sus dos amistosos más recientes, contra Costa Rica y contra Jordania.

El panorama es diferente para Uzbekistán, que en sus últimos dos amistosos previos al Mundial, perdió contra Canadá y Países Bajos.

¿A qué hora juega la Selección Colombia contra Uzbekistán?

Ahora, los dirigidos por el entrenador argentino Néstor Lorenzo debutarán en el Mundial 2026 a las 9:00 de la noche, hora Colombia.

El partido lo jugarán en el mítico estadio Azteca, uno de los escenarios clásicos en mundiales y con más historia en estas citas, por ejemplo, albergando la final del Mundial de 1986, en donde la Argentina de Diego Armando Maradona se coronó campeona del mundo por segunda vez enb su historia.

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Esta es la posible alineación titular de la Selección Colombia contra Uzbekistán

Colombia, incluso en sus dos últimos amistosos, jugó con alineaciones muy similares, por lo que se debut en el Mundial 2026 no cambiaría mucho en materia del onceno titular.

Así las cosas, esta sería la titular de la Selección Colombia para enfrentar a Uzbekistán.

Arquero: Camilo Vargas;

Camilo Vargas; Defensas: Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Johan Mojica;

Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Mediocampistas: Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez

Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez Delanteros: Luis Díaz, Luis Suárez y Jhon Arias

¿Cómo ver EN VIVO el partido de la Selección Colombia contra Uzbekistán?

Usted puede segur EN VIVO el partido de la Selección Colombia por medio del ‘Fenómeno del Fútbol’ de Caracol Radio, o acompañar el juego por el minuto a minuto que se alojará en la sección de deportes de este mismo medio.

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